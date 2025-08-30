Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da festivalde feci olay! Elektrik akımına kapılan genç can verdi

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen Çayır Festivali'nde kurulan stantta elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği Çayır Festivali kapsamında dondurmacı olarak faaliyet yürütülen stantta çalışan İbrahim B. (18), elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genci yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İbrahim B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul'da festivalde feci olay! Elektrik akımına kapılan genç can verdi - 1. Resim

TEZGAH SAHİBİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınan dondurma tezgahı sahibi, Paşabahçe Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayla ilgili ayrıca bilirkişi görevlendirildi.

İstanbul'da festivalde feci olay! Elektrik akımına kapılan genç can verdi - 2. Resim

FESTİVALDE 30 AĞUSTOS ETKİNLİĞİ İPTAL EDİLDİ

Olay sonrası 30 Ağustos Cumartesi günü yapılması planlanan Zafer Yürüyüşü ve Kubat konseri ile 31 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan Beykoz Çayır Festivali'nin kapanış programı iptal edildi.

İstanbul'da festivalde feci olay! Elektrik akımına kapılan genç can verdi - 3. Resim

FESTİVAL ÇADIRINDAN YANGIN ÇIKTI

Elektrik akımı olayının ardından festivaldeki bir çadırda da yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü.

İstanbul'da festivalde feci olay! Elektrik akımına kapılan genç can verdi - 4. Resim

