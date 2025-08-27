Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Muş'ta feci olay! Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Muş'ta feci olay! Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Muş&#039;ta feci olay! Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Muş, Bulanık, Elektrik Akımı, Ölü, Yaralı, Sondaj, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muş'ta feci bir olay yaşandı. Bulanık ilçesinde elektrik akımına kapılan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muş'un Bulanık ilçesi Meşeiçi köyüne bağlı Beşevler mezrasında sondaj çalışması sırasında, sondaj borusunun yüksek gerilim tellerine temas etmesi sonucu 18 yaşındaki Muhammed Kartal ile 54 yaşındaki Halil Kenco elektrik akımına kapıldı.

Muş'ta feci olay! Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

MUŞ'TA FECİ ÖLÜM

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kartal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı olan Kenco ise Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Adli kontrolle serbest kalmıştıBenfica maçı öncesi Mourinho'dan flaş açıklama: En-Nesyri detayını verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mersin'de acı olay: Kardeşi ölmüştü, ağabey de 16 günlük hayat mücadelesini kaybetti - 3. SayfaKardeşi ölmüştü, ağabey de 16 gün sonra vefat etti!Hacettepe Üniversitesi Hastanesi yangın paniği! Hastalar tahliye edildi - 3. SayfaHacettepe Üniversitesi Hastanesi yangın paniği!Adana Tufanbeyli'de orman yangını - 3. SayfaTufanbeyli'de orman yangınıKamyon, yoldan geçen kadını böyle ezdi! Saniye saniye kamerada - 3. SayfaKamyon, yoldan geçen kadını böyle ezdi! Saniye saniye kameradaYedikule Hastanesi'nde 'bıçak parası' soruşturması: Profesör örgüt elebaşısı, doçent yöneticisi çıktı! - 3. SayfaProfesör örgüt elebaşısı, doçent yöneticisi çıktı!Ölümün böylesi... Kullandığı traktörün altında can verdi - 3. SayfaKullandığı traktörün altında can verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...