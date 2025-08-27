Muş'ta feci olay! Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Muş'ta feci bir olay yaşandı. Bulanık ilçesinde elektrik akımına kapılan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Muş'un Bulanık ilçesi Meşeiçi köyüne bağlı Beşevler mezrasında sondaj çalışması sırasında, sondaj borusunun yüksek gerilim tellerine temas etmesi sonucu 18 yaşındaki Muhammed Kartal ile 54 yaşındaki Halil Kenco elektrik akımına kapıldı.
MUŞ'TA FECİ ÖLÜM
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kartal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı olan Kenco ise Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
