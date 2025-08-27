Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
F-35 yere çakıldı, geriye bu konuşmalar kaldı! 50 dakikalık çare arayışı...

F-35 yere çakıldı, geriye bu konuşmalar kaldı! 50 dakikalık çare arayışı...

Ocak ayında Alaska'da feci bir F-35 kazası meydana gelmişti. Dramatik kazada, F-35 savaş uçağının pilotunun, paraşütle atlamadan önce mühendislerle sorunu çözmek için 50 dakika boyunca görüştüğü ortaya çıktı.

Pasifik Hava Kuvvetleri tarafından paylaşılan kaza raporunda, Ocak ayında Alaska'nın Eielson Hava Kuvvetleri Üssü'nde meydana gelen F-35A Lightning II kazasına, uçağın iniş takımlarındaki buzlanmanın sebep olduğu, pilotun sorunu çözmek için üretici firma Lockheed Martin'in mühendisleriyle havada 50 dakika konferans görüşmesi yaptığı bilgileri paylaşıldı.

F-35 yere çakıldı, geriye bu konuşmalar kaldı! 50 dakikalık çare arayışı... - 1. Resim

F-35 KAZASININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Raporda, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-35A uçağının düşmesine, "iniş takımlarında, suyla kirlenmiş hidrolik sıvı nedeniyle oluşan buzlanmanın" sebep olduğu belirtildi.

F-35 yere çakıldı, geriye bu konuşmalar kaldı! 50 dakikalık çare arayışı... - 2. Resim

KAZA RAPORU NE SÖYLÜYOR?

Kaza raporunda, olayın F-35'in burun ve ana iniş takımlarındaki hidrolik hatlarda oluşan buzlanmadan kaynaklandığı ve bu durumun iniş takımlarının düzgün bir şekilde açılmasını engellediği kaydedildi.

F-35 yere çakıldı, geriye bu konuşmalar kaldı! 50 dakikalık çare arayışı... - 3. Resim

KENDİNİ UÇAKTAN FIRLATMIŞTI...

Raporda, iniş takımlarına değen buz kütlesinden dolayı F-35 sensörlerinin uçağın yerde olduğunu gösterdiği ve bilgisayar sistemlerinin "otomatik yer operasyon moduna" geçtiği detaylarına yer verildi.

Kazayla ilgili görüntülerde, Eielson Hava Kuvvetleri Üssü'nde uçağın düşmesinden hemen önce, pilotun kendini uçaktan fırlattığı ve paraşütle yere indiği görülmüştü.

Maliyeti 200 milyon doları bulan uçak yere düşüp bir ateş topu gibi patlarken, pilotun kazayı hafif yaralarla atlattığı bilgisi paylaşılmıştı.

F-35 uçakları 2018'den bu yana 10'dan fazla kazaya karışırken, en son 31 Temmuz'da ABD'nin California eyaletindeki Lemoore Donanma Hava Üssü yakınlarında yine bir F-35'in düştüğü kaydedilmişti.

