1,85 milyar dolarlık anlaşma onaylandı! F-35 savaş uçaklarını da içeriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD, Polonya'ya 1,85 milyar dolarlık F-35 uçaklarının bakımını içeren olası satışı onayladı. Satışın kesinleşmesi için ABD Kongresi'nin nihai onayı beklenecek.

ABD Dışişleri Bakanlığının, Polonya'ya F-35 savaş uçağıyla ilgili 1,85 milyar dolar değerinde lojistik ve program desteğini kapsayan olası satış için onay verdiği duyuruldu.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) söz konusu satış onayına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Polonya hükümetine, F-35 savaş uçağıyla ilgili tahmini maliyeti 1,85 milyar dolar olan lojistik ve program desteği unsurlarının Yabancı Askeri Satışını onaylayan bir karar aldı." ifadesi kullanıldı.

DSCA'nın bu olası satış için Kongre'ye gerekli sertifikayı ilettiği belirtilen açıklamada, satışa modifikasyonlar, yedek parçalar, onarım ve yazılım dahil silah sistemi desteği gibi teknik ve lojistik destek hizmetleri unsurlarının dahil olduğu aktarıldı.

NİHAİ KARAR İÇİN GÖZLER KONGRE'DE

Açıklamada, önerilen satışın, Polonya'nın F-35 filosunun güvenilirliği ile mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kabiliyetini artıracağı kaydedilerek "Önerilen bu satış, Avrupa'da siyasi ve ekonomik istikrar sağlayan bir NATO müttefikinin güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir." ifadesine yer verildi.

Satışın kesinleşmesi için ABD Kongresi'nin nihai onayı vermesi gerekiyor.

