ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye F-35 açıklaması! "Sıcak bakmıyoruz"

ABD Dışişleri’nden Türkiye’ye F-35 açıklaması! "Sıcak bakmıyoruz"

- Güncelleme:
ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye F-35 açıklaması! "Sıcak bakmıyoruz"
Washington, Ankara’nın uzun süredir sürdürdüğü “programa dönüş” taleplerine bir kez daha kapıyı kapattı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre’ye gönderdiği mektupta “S-400 meselesi çözülmeden Türkiye’nin F-35’e dönüşü mümkün değil” mesajı verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil edilmesine karşı tutumunu bir kez daha yineledi. Kongre’ye gönderilen mektupta, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi alımını gerekçe gösteren Washington yönetimi, CAATSA yaptırımlarının uygulanmaya devam edeceğini belirtti.

ABD Dışişleri’nin açıklaması, Demokrat vekil Chris Pappas öncülüğünde 40 milletvekilinin Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya yazdığı mektuba cevap olarak iletildi.

"TÜRKİYE, NATO'NUN UZUN SÜRELİ VE KRİTİK BİR MÜTTEFİKİDİR"

Aynı açıklamada ABD, Türkiye'nin NATO içindeki önemini vurgulayarak, “Türkiye, ittifakın misyonlarına önemli katkılarda bulunmuş uzun süreli bir NATO müttefikidir” ifadesine yer verdi. Ancak Washington, S-400'lerin F-35 sistemleriyle uyumsuz olduğu gerekçesiyle Ankara'nın programa dönmesine sıcak bakmadığını belirtti.

Ankara ise daha önce yaptığı açıklamalarda, ABD'nin Patriot sistemlerinde teknoloji transferi yapmayı reddetmesi nedeniyle farklı savunma alternatiflerine yönelmek zorunda kaldığını vurgulamıştı.

"F-35'LERDEN VAZGEÇMİŞ DEĞİLİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 Haziran’daki NATO Zirvesi sonrası şu mesajı vermişti:

"F-35'lerden vazgeçmiş değiliz. Programa geri dönme niyetimizi muhataplarımızla görüşüyoruz. Sayın Trump ile görüşmemizde konuyu ele aldık, teknik düzeyde görüşmeler başladı. İnşallah ilerleme kaydedeceğiz."

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye’nin olası F-35A Lightning II savaş uçağı tedariki ile ilgili olarak görüş değişikliğine gitti.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye’nin F-35A Lightning II savaş uçağı tedariki ile ilgili olarak görüş değişikliğine gitti.

S-400 GERGİNLİĞİ

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava ve füze savunma sistemleri alması üzerine 2019’da Ankara’yı F-35 programından çıkarmıştı.

Söz konusu karar, Amerikan Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) yaptırımlarının yanı sıra 2020 mali yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nın 1245. Bölümü uyarınca alınmıştı.

Yasağa kadar Türkiye, programın en büyük müşterilerinden biriydi ve F-35’in kritik tedarik zincirinde önemli bir rol oynuyordu. Türkiye’nin sipariş ettiği altı F-35A tamamlanmasına rağmen uçaklar hala ABD’de tutuluyor.

