Kongre’ye gizli mektup! Yunan lobisi F-35 krizinde Türkiye’ye karşı harekete geçti: Dedeağaç planı devreye alındı

ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan iki partili bir grup, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına geri dönmesini engellemek amacıyla ABD Dışişleri Bakanlığı'na gizli bir mektup gönderdi. Mektubun basına sızmasıyla birlikte, aynı dönemde Yunanistan’ın Dedeağaç bölgesinde Amerikan askeri varlığının artırılmasına yönelik planların da yeniden gündeme gelmesi dikkat çekti.

ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan iki partili bir grup, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya gönderdikleri mektupta, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına yeniden katılımına karşı çıkılması çağrısında bulundu

Mektupta, "S-400'leri sökmeden yaptırımların kaldırılması ya da Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesine izin verilmesi, F-35 sistemlerinin bütünlüğünü tehlikeye atacak; ABD askeri sırlarını Rus istihbaratına ifşa edecek" ifadeleri kullanıldı.

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YUNAN BASINI: VEKİLLERİMİZ DEVREDE

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden To Vima, söz konusu girişimi "Yunan kökenli vekillerin etkili hamlesi" olarak yorumladı. Gazete, ABD'deki Helen lobisinin Türkiye’nin savunma alanındaki adımlarını engellemek için uzun süredir aktif olduğunu yazdı.

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Chris Pappas, Gus Bilirakis, Dina Titus ve Nicole Malliotakis'in öncülüğünde hazırlanan mektupta, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya hitaben yapılan çağrıda, "Bu partizan bir mesele değildir. Kongre, CAATSA yaptırımlarını ve Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını, iki partinin de desteğiyle, farklı yönetimler döneminde sürekli olarak desteklemiştir" ifadeleri yer aldı.

Kongre üyeleri, Türkiye’nin Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında uygulanan yaptırımları kaldırmak için lobi faaliyetleri yürüttüğünü öne sürdü. Mektupta, bu girişimlerin ABD savunma politikalarına zarar vereceği iddia edildi.

AYNI GRUP BU KEZ GÜNEY KIBRIS İÇİN DEVREDE

Aynı Temsilciler Meclisi üyeleri, kısa süre önce bir başka yasa tasarısını daha Kongre’ye sundu. "Kıbrıs Ambargosuna Son Yasası" adını taşıyan tasarıyla, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uygulanan silah ambargosunun beş yıl daha kaldırılması istendi.

Tasarıyı hazırlayan vekiller, bu hamleyle ABD-Güney Kıbrıs ilişkilerinin daha da güçlendirileceğini ve Doğu Akdeniz'deki askeri planlamaların genişletileceğini savundu.

DOĞU AKDENİZ'DE YENİ ÜS ARAYIŞLARI

Temsilciler Meclisi’ne sunulan bir diğer yasa tasarısıyla da ABD’nin Yunan adaları ve anakarasında yeni üsler kurması için hazırlık yapılması istendi. Girit'ten Dedeağaç'a kadar uzanan bölgedeki askeri varlığın genişletilmesi talep edildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, garantörlük anlaşmalarına aykırı şekilde ABD’ye üç askeri üs tahsis etmişti.