ABD’li senatörden skandal sözler! "Türkiye’nin F-35’lerini ben durdurdum"

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James Risch’ten Türkiye’yi kızdıracak açıklama geldi! Risch, Türkiye’nin parasını ödediği altı adet F-35A savaş uçağının teslimatını bizzat engellediğini açıkça ilan etti.

Yunanistan adına lobi yapan HALC'ın A+ destekçisi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James Risch, altı adet tamamlanmış F-35A’nın Türkiye’ye teslimini şahsen engellediğini açıkladı.

"BEKLETİYORUM VE BEKLETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Senato oturumunda konuşan Risch, Türkiye’ye ait uçakların teslim edilmediğini teyit ederek şunları söyledi:

"Birçok farklı nedenden ötürü bu konuyu bekletiyorum ve bekletmeye de devam edeceğim."

Senatör, Trump yönetiminin ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi adayı Kimberly Guilfoyle’un onay oturumunda yaptığı açıklamayla, teslimatın siyasi bir kararla durdurulduğunu ilan etti.

TÜRKİYE'NİN SİPARİŞ ETTİĞİ F-35'LER ABD'DE BEKLETİLİYOR

Risch, Türkiye’nin ödemesini yaptığı altı adet F-35A uçağının ABD’de tutulduğunu vurgulayarak "Türkiye söz konusu olduğunda, F-35'leri bekleten benim ve satın aldıkları ve parasını ödedikleri F-35'ler hala ABD'de duruyor" dedi.

"F-35'LERDEN VAZGEÇMİŞ DEĞİLİZ"

Senatörün bu açıklamaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington’la ilişkilerin yumuşadığı bir dönemde yaptığı değerlendirmelerin ardından geldi. Erdoğan, 26 Haziran’daki NATO Zirvesi sonrası şu mesajı vermişti:

"F-35'lerden vazgeçmiş değiliz. Programa geri dönme niyetimizi muhataplarımızla görüşüyoruz. Sayın Trump ile görüşmemizde konuyu ele aldık, teknik düzeyde görüşmeler başladı. İnşallah ilerleme kaydedeceğiz."

S-400 GERGİNLİĞİ

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava ve füze savunma sistemleri alması üzerine 2019’da Ankara’yı F-35 programından çıkarmıştı.

Söz konusu karar, Amerikan Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) yaptırımlarının yanı sıra 2020 mali yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nın 1245. Bölümü uyarınca alınmıştı.

Yasağa kadar Türkiye, programın en büyük müşterilerinden biriydi ve F-35’in kritik tedarik zincirinde önemli bir rol oynuyordu. Türkiye’nin sipariş ettiği altı F-35A tamamlanmasına rağmen uçaklar hala ABD’de tutuluyor.

ABD'Lİ BÜYÜKELÇİ ADAYI: TÜRKİYE SEÇİMİNİ YAPTI

Oturumda konuşan Kimberly Guilfoyle ise, Türkiye’ye yönelik yasağı desteklediğini ve bunu Rusya ile yapılan S-400 anlaşmasına bağladığını söyledi. Guilfoyle şu ifadeyi kullandı: