ABD’den F-35 için sürpriz tarih! “Yıl sonuna kadar çözülebilir”

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye’nin F-35 programına dönüşü ve CAATSA yaptırımları konusunda kritik bir mesaj verdi. Barrack, sürecin “yıl sonuna kadar çözülebileceğini” belirterek iki ülke arasındaki diplomatik temasların hızlanabileceğinin sinyalini verdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye'nin F-35 programına dönüşü ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin süreçte yıl sonuna kadar çözüm bulunabileceğini söyledi. Barrack, "Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyu bitirin, bir yolunu bulun diyecek" dedi.

"KONGRE MANTIKLI BİR SONUCU DESTEKLEYECEK"

İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı ziyaret eden Barrack, F-35 ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin soruları cevapladı.

"ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) ve F35 meselesinde ikili ilişkilere yapıcı katkıları olacak bir süreç işliyor mu?" sorusuna Barrack, "Evet, kesinlikle evet" cevabını verdi.

F-16 ve F-35'lerin NATO müttefiki Türkiye için kritik olduğunu vurgulayan Barrack, F-35 parçalarının büyük kısmının Türkiye'de üretildiğini hatırlattı.

"Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan; Bakan Rubio ile Dışişleri Bakanı Fidan'a, bunu 'bitirin, bir yolunu bulun' diyecek. Kongre mantıklı bir sonucu destekleyecek. Dolayısıyla yıl sonuna kadar bir çözüme kavuşma imkanına sahip olduğumuza inanıyorum" dedi.

"KONUYU GERİDE BIRAKMAK İSTİYORUZ"

Barrack, F-35 konusunun uzun süredir tartışıldığını ve tüm tarafların artık bu dosyayı kapatmak istediğini belirtti.

"ABD Kongresi meseleye yeniden bakmaya hazır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 'yeni bir başlangıç' yapılması gerektiğini söylüyor" dedi.

Önümüzdeki aylarda iki lider ve dışişleri bakanlarının yeni bir buluşma yapacağını ve tüm bu başlıkların yenileneceğini kaydetti.

"ATAĞA GEÇEN ORTAKLAR OLALIM"

Barrack, "F35, F16, S400'ler, yaptırımlar, gümrük vergileri gibi şeyler bizim misyonumuzun ikincil unsurları. Sanırım ilk kez ABD ve Türkiye sadece savunma ortakları olmak yerine 'atağa geçen ortaklar olalım' diyen bir taahhüde sahip" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savunma sanayii başarısını da öven Barrack, Baykar'ın TB2 ve Bayraktar SİHA'larının dünya çapında başarı elde ettiğini ve Türk Hava Yolları'nın dünyanın en iyi havayollarından biri olduğunu söyledi.

"YIL SONUNA KADAR ÇÖZÜM MÜMKÜN"

Büyükelçi Barrack, "Dolayısıyla yıl sonuna kadar bir çözüme kavuşmanın mümkün olduğuna inanıyorum" dedi.

Önümüzdeki dönemde Türkiye ve ABD arasında savunma ve ekonomik ilişkilerde yeni bir sayfa açılabileceğini vurguladı.