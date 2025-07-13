Tel Aviv'den ABD’ye 'Türkiye' raporu! O noktaya dikkat çektiler

Tel Aviv yönetimi, Kongre üyelerine özel olarak hazırladığı Türkiye raporunu sunmaya hazırlanıyor.

İsrail’in ABD Kongresi üyelerini ikna etmek ve lobi yapmak için hazırladığı Türkiye raporu gündeme bomba gibi düştü.

Ankara’yı doğrudan tehdit olarak tanımlayan bu raporun, F-35 satışını engellemek için ABD Kongresi üyelerini etkilemeyi ve Washington’daki Türkiye karşıtı lobiyi güçlendirmeyi hedeflediği ileri sürüldü.

RAPORDA NELER VAR?

ABD basınına konuşan bir İsrailli yetkiliye göre, Tel Aviv yönetimi ABD Kongresi üyelerine Türkiye'ye F-35A Lightning II satışını engellemeleri için hazırlanmış bir rapor sunacak.

"Türkiye'nin Osmanlı nüfuzunu canlandırma ve Kudüs'ü kontrol etme hedefleri var" diyen kaynak, raporda Ankara'nın bölgedeki askeri genişlemesinin İsrail'in güvenliğini doğrudan tehdit edeceğinin anlatılacağını belirtti.

F-35 İSRAİL'İ RAHATSIZ ETMİŞ

Yetkili, İsrail'in F-35'i "Adir" adıyla kullandığını ve İran'la yaptığı 12 Gün Savaşı'nda kritik rol oynadığını hatırlattı.

"Türkiye'nin aynı sistemi alması, İsrail'in güvenliğini tehdit eder" diyen kaynak, satışın Doğu Akdeniz'deki askeri dengeleri değiştireceğini iddia etti.

"TÜRKİYE BİZİM İÇİN TEHDİT"

İsrailli yetkili, Türkiye'nin Suriye'deki askeri faaliyetlerinin İsrail için stratejik bir tehdit oluşturduğunu öne sürdü.

Raporda, "İsrail çatışmadan kaçınmak istiyor ama Türkiye'nin eylemleri daha da tırmanırsa harekete geçmeye hazır" ifadesiyle doğrudan bir uyarı mesajı verdi.

TRUMP-ERDOĞAN İLİŞKİSİ İSRAİL'İ KAYGILANDIRIYOR

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın F-35 meselesinin çözüm yoluna girdiğini açıklaması Tel Aviv'de endişeye sebep oldu.

İsrailli kaynak, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kişisel ilişkisinin Kongre'deki engelleme çabalarını zorlaştırdığını itiraf etti.

NETANYAHU'DAN TRUMP'A NET MESAJ: TÜRKİYE'YE SATIŞ OLMASIN

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mart ayındaki ABD ziyaretinde Trump'a doğrudan Türkiye'ye F-35 satılmaması çağrısında bulunduğu bildirilmişti.

Öte yandan raporda, Almanya'nın daha önce İsrail'in güvenlik çıkarlarını gözeterek Suudi Arabistan'a Eurofighter satışındaki ambargoyu kaldırdığı hatırlatıldı.