İsrail satma diye yalvardı! F-35'li Türkiye bölgede dengeleri sarsar

Türkiye’nin F-35 programına yeniden dâhil olma girişimleri, Yunanistan ve İsrail’i endişelendirdi.

ABD’de 22 Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre Üyesi, Başkan Donald Trump’a Ankara’ya F-35 satmaması yönünde mektup yazdı. Türkiye’ye yönelik iftiraların yer aldığı mektupta kongre üyeleri Türkiye'ye F-35 satışının bölgedeki askerî dengeyi bozacağını savundu.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yayınlanan haberde, Tel Aviv yönetiminin “Trump ile Erdoğan arasındaki yakın ilişkilerden endişe duyduğu” ifade edildi. İsrail Ordu Radyosu askerî muhabiri Doron Kadosh ise Türkiye’nin F-35’lere sahip olmasının İsrail’in bölgedeki avantajını kaybetmesine neden olacağını kaydetti. Kadosh “İsrail’in, ABD-Türkiye yakınlaşması nedeniyle F-35 satma ihtimalinden korktuğunu” ifade etti.