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İsrail'de "Türkiye" paniği: "F-35" iddiası Netanyahu'nun korkulu rüyası oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail&#039;de &quot;Türkiye&quot; paniği: &quot;F-35&quot; iddiası Netanyahu&#039;nun korkulu rüyası oldu
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Ordu Radyosu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 teslim etme ihtimalinden İsrail'in endişeli olduğunu itiraf etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Dışişleri ve Savunma Komitesi'ndeki kapalı bir oturumda, ABD'nin Türkiye'ye F-35 teslim etme ihtimalini gündeme getirdiği ve ABD'nin böyle bir adım atması halinde İsrail'in şiddetle karşı çıkacağını söylediği kaydedildi. İsrail Ordu Radyosu, Türkiye'nin F-35'lere sahip olmasının İsrail için tehdit olduğuna da dikkati çekti.

İsrail Ordu Radyosu, Tel Aviv yönetiminin, Türkiye'ye bölgede nitelik bakımından avantaj sağlayacağı için ABD'nin Ankara'ya F-35 teslim etme ihtimalinden endişe duyduğunu bildirdi.

İsrail Ordu Radyosu askeri muhabiri Doron Kadosh, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail-ABD geriliminin yeni odağı olarak Washington yönetiminin Türkiye'ye F-35 teslim etme ihtimaline işaret etti.

"İSRAİL O İHTİMALDEN KORKUYOR"

Türkiye'nin F-35'lere sahip olmasının İsrail'in bölgedeki avantajını kaybetmesine neden olacağını kaydeden Kadosh, Türkiye ile İsrail'in giderek daha fazla stratejik rakip haline gelmeye başladığına dikkati çekti. Kadosh, "İsrail'in, ABD-Türkiye yakınlaşması nedeniyle F-35 satma ihtimalinden korktuğunu" ifade etti.

"ABD BÖYLE BİR ADIM ATARSA İSRAİL ŞİDDETLE KARŞI ÇIKACAK"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu hafta Dışişleri ve Savunma Komitesi'ndeki kapalı bir oturumda konuyu gündeme getirdiği ve ABD'nin böyle bir adım atması halinde İsrail'in şiddetle karşı çıkacağını söylediği aktarıldı.

"TÜRKİYE'NİN F-35'LERE SAHİP OLMASI İSRAİL İÇİN BİR TEHDİT"

İsrail Ordu Radyosu askeri muhabiri, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu ziyareti kapsamında Türkiye'yi ziyaret edebileceğine ilişkin sözlerini hatırlattı. Trump'ın, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, harika bir ev sahibi olacak." dediğini belirten Kadosh, Türkiye'nin talebi üzerine Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmaya karar verebileceğini söylediğinin de altını çizdi. Muhabir, Türkiye ile İsrail arasında Suriye konusunda gerilim sürerken Türkiye'nin F-35'lere sahip olmasının İsrail için tehdit olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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