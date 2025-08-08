ABD Kongresi’nden Türkiye’ye alçak tehdit: F-35’ler asla gelmeyecek!

ABD Kongresi’nden iki partili 40 milletvekili, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına yeniden katılma talebinin reddedilmesini istedi.

Mektuba, İsrail, Yunanistan, Ermeni lobilerinin ortak desteği damga vurdu. Türkiye, “askeri sırların Rusya’ya sızabileceği” iddiasıyla açıkça tehdit edildi.

"S-400'LER SÖKÜLMEDEN GERİ DÖNEMEZ"

Hellenic Caucus üyesi Chris Pappas, Gus Bilirakis, Dina Titus ve Nicole Malliotakis imzalı mektupta, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini elinde bulundurduğu sürece F-35’e geri dönüşünün “mümkün olmadığı” öne sürüldü.

Milletvekilleri, aksi durumda “F-35 sistemlerinin bütünlüğünün tehlikeye gireceği” ve “Rus istihbaratına bilgi sızabileceği” iddia etti.

Mektup; Amerikan Helenik Enstitüsü (Yunan lobisi), Amerikan Yahudi Komitesi (İsrail lobisi), Amerika Ermeni Ulusal Komitesi gruplarca desteklendi.

2019’da S-400 alımı sonrası F-35 programından çıkarılan Türkiye, halen CAATSA yaptırımları kapsamında.

AYNI GRUP BU KEZ GÜNEY KIBRIS İÇİN DEVREDE

Aynı Temsilciler Meclisi üyeleri, kısa süre önce bir başka yasa tasarısını daha Kongre’ye sundu. "Kıbrıs Ambargosuna Son Yasası" adını taşıyan tasarıyla, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uygulanan silah ambargosunun beş yıl daha kaldırılması istendi.

Tasarıyı hazırlayan vekiller, bu hamleyle ABD-Güney Kıbrıs ilişkilerinin daha da güçlendirileceğini ve Doğu Akdeniz'deki askeri planlamaların genişletileceğini savundu.

"BEKLETİYORUM VE BEKLETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Senato oturumunda konuşan Risch, Türkiye’ye ait uçakların teslim edilmediğini teyit ederek şunları söylemişti:

"Birçok farklı nedenden ötürü bu konuyu bekletiyorum ve bekletmeye de devam edeceğim."

Senatör, Trump yönetiminin ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi adayı Kimberly Guilfoyle’un onay oturumunda yaptığı açıklamayla, teslimatın siyasi bir kararla durdurulduğunu ilan etti.

TÜRKİYE'NİN SİPARİŞ ETTİĞİ F-35'LER ABD'DE BEKLETİLİYOR

Risch, Türkiye’nin ödemesini yaptığı altı adet F-35A uçağının ABD’de tutulduğunu vurgulayarak "Türkiye söz konusu olduğunda, F-35'leri bekleten benim ve satın aldıkları ve parasını ödedikleri F-35'ler hala ABD'de duruyor" dedi.

ABD’li senatörden skandal sözler! "Türkiye’nin F-35’lerini ben durdurdum" - 1. Resim

"F-35'LERDEN VAZGEÇMİŞ DEĞİLİZ"

Senatörün bu açıklamaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington’la ilişkilerin yumuşadığı bir dönemde yaptığı değerlendirmelerin ardından geldi. Erdoğan, 26 Haziran’daki NATO Zirvesi sonrası şu mesajı vermişti:

"F-35'lerden vazgeçmiş değiliz. Programa geri dönme niyetimizi muhataplarımızla görüşüyoruz. Sayın Trump ile görüşmemizde konuyu ele aldık, teknik düzeyde görüşmeler başladı. İnşallah ilerleme kaydedeceğiz."

S-400 GERGİNLİĞİ

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava ve füze savunma sistemleri alması üzerine 2019’da Ankara’yı F-35 programından çıkarmıştı.

Söz konusu karar, Amerikan Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) yaptırımlarının yanı sıra 2020 mali yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nın 1245. Bölümü uyarınca alınmıştı.

Yasağa kadar Türkiye, programın en büyük müşterilerinden biriydi ve F-35’in kritik tedarik zincirinde önemli bir rol oynuyordu. Türkiye’nin sipariş ettiği altı F-35A tamamlanmasına rağmen uçaklar hala ABD’de tutuluyor.