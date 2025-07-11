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"Türkiye'ye F-35 satmayın!" İsrailli yetkiliden skandal açıklamalar: Gerekirse çatışırız

Kaynak: Dış Haberler
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&quot;Türkiye&#039;ye F-35 satmayın!&quot; İsrailli yetkiliden skandal açıklamalar: Gerekirse çatışırız
Türkiye, F-35, İsrail, Çatışma, Haber
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Üst düzey bir İsrailli yetkili, Türkiye’ye F-35 satışının engellenmesini isteyerek, Ankara'nın “neo-Osmanlı” hedeflerinin İsrail’in askeri üstünlüğünü tehdit ettiğini savundu. Yetkili, skandal ifadelerde bulunarak,Türkiye ile çatışma riskinin arttığını ve İsrail'in gerekirse karşılık vermeye hazır olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği acımasız saldırılar sürüyor.

Üst düzey İsrailli yetkilinin, Türkiye hakkında verdiği skandal demeçler dikkat çekti.

"GEREKİRSE HAREKETE GEÇERİZ"

Yetkili, Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının satışının ABD Kongresi tarafından engellenmesi çağrısında bulunarak, bunun İsrail’in bölgedeki sözde askeri üstünlüğünü tehdit edeceği ve Orta Doğu’da istikrarı bozacağı uyarısında bulundu.

Breitbart'tan edinilen bilgilere göre, İsrailli yetkili, Türkiye’nin “neo-Osmanlı” hedefleri, Hamas’a verdiği destek ve Suriye’de yürüttüğü operasyonları önemli riskler olarak gösterdi.

İsrailli yetkili, Ankara’nın Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden canlandırma ve Kudüs üzerinde kontrol kurma hedefleri nedeniyle Türkiye ile askeri çatışma riskinin arttığını belirtti.

“İsrail çatışmadan kaçınmayı tercih ediyor ancak gerekirse harekete geçmeye hazırdır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dış Haberler

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