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Haberler > Dünya > İsrail, Gazze'de okul vurdu! Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail, Gazze'de okul vurdu! Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail, Gazze&#039;de okul vurdu! Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı Halime es-Sa'diya Okulu'na düzenlediği hava saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden sağlık kaynakları, yaptıkları açıklamada, saldırının ardından hastaneye 6 cenazenin ulaştırıldığını ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralının getirildiğini belirtti.

Görgü tanıkları, okulda binlerce yerinden edilmiş sivilin barındığını ve saldırının çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açtığını aktardı.

İsrail, Gazze'de okul vurdu! Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

GAZZE'DE 2023'TEN BU YANA DEVAM EDEN İNSANLIK DRAMI

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sivilleri hedef alan, zorla yerinden etme, altyapıyı yok etme, aç bırakma ve öldürme gibi uygulamaları içeren bir savaş yürütüyor. Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıların durdurulması yönündeki karar ve çağrılarını da görmezden gelmeye devam ediyor.

İsrail, Gazze'de okul vurdu! Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

ABD'nin desteklediği bu süreçte, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 195 bin Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı. On binlerce kişi kayboldu, yüz binlercesi evsiz kaldı ve düzinelerce çocuğun ölümüne yol açan kıtlık yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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