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İsrailli eski bakandan Hamaney'e tehdit mektubu! ''İran her zamankinden daha savunmasız''

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail, İran, Hamaney, Nükleer Tehdit, Saldırı, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'ın dini lideri Hamaney'e hitaben bir tehdit mektubu yazdı. Gallant, İran'ın nükleer faaliyetlerini geliştirmesi halinde Tel Aviv'in bu tesislere yeni saldırılar düzenleyeceğini bildirdi.

Gallant, İran lideri Ali Hamaney'e hitaben yazdığı mektubu sosyal medya hesabından paylaştı. Tahran yönetiminin Tel Aviv'e karşı tutumu karşısında birçok iddiaya yer veren Gallant, "İran'ın İsrail'i, vekil güçleri aracılığıyla kuşatmaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu" ileri sürdü.

HAMANEY'DEN İZİN İSTEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Gallant, Hizbullah'ın eski Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara dahil olmak için "Hamaney'den izin istediğini" ancak İran liderinin bunun reddettiğini iddia etti.

İsrailli eski bakandan Hamaney'e tehdit mektubu! ''İran her zamankinden daha savunmasız'' - 1. Resim

''İRAN, HER ZAMANKİNDEN DAHA SAVUNMASIZ''

İran'ın 90 milyon nüfusa sahip ve yüz ölçümü olarak İsrail'den 60 kattan fazla büyük olduğunu anımsatan Gallant, İran'ın "bugün her zamankinden daha savunmasız olduğunu" öne sürdü.

İsrailli eski bakandan Hamaney'e tehdit mektubu! ''İran her zamankinden daha savunmasız'' - 2. Resim

Gallant, Tahran'ın önünde bazı seçenekler olduğunu ancak bunların hiçbirinin "kolay olmadığı" yorumu yaparak,"Nükleer gelişimi hızlandırabilirsiniz ama inşa ettiğinizi muhtemelen göreceğiz ve gördüğümüzü vuracağız." ifadesini kullandı.

İran'ın "nükleer silah elde etme" yoluna gitmesi halinde bundan haberdar olacaklarını savunan Gallant, bu adımı atması halinde "Tahran'a ağır bedel ödeteceklerini" ileri sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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