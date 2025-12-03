TÜSEDAD Başkanı Müslüm Doğru, şap hastalığı nedeniyle hayvan kayıplarının büyüdüğünü ve süt üreticilerinin ciddi zarar gördüğünü belirterek çiğ süt fiyatlarının acilen güncellenmesi çağrısı yaptı. Kırsalda sütün 14 liraya kadar düştüğünü vurgulayan Doğru, 1 litre sütün üretim maliyetinin 23,09 lira olduğunu söyleyerek “Üreticinin ayakta kalması için fiyat güncellemesi elzem” dedi.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Müslüm Doğru, şap hastalığı yüzünden büyük zarar gören süt üreticilerinin ayakta kalması için çiğ süt fiyatlarının güncellenmesi gerektiğini söyledi.

TÜSEDAD Başkanı Müslüm Doğru, yaptığı açıklamada şap hastalığı nedeniyle hayvancılığın derin yara aldığını belirterek, beside yüzde 30, süt sığırlarında ise yüzde 15-20 civarında hayvanın kesime gittiğini tahmin ettiklerini ifade etti. Üreticilerin ciddi zarar gördüğünü dile getiren Doğru, hayvancılıkla uğraşanların ayakta kalması için adımlar atılması gerektiğini aktardı. Beside dana sıkıntısı başladığını ve bunun kırmızı ete yansıdığını belirten Doğru, bunun etkisinin uzun süreceğini söyledi. Çiğ süt fiyatı bugün itibarıyla 18,25 TL seviyesinde.

"HEP ÜRETİCİ KESESİNDEN YİYOR"

Şap hastalığının döl verimini de etkilediğini vurgulayan Doğru, şöyle konuştu:

"Hayvanlar gebe kalmıyor. Bunun farklı etkileri olacak. Gebe kalmayınca onlardan yetişecek hayvanlar da olmayacak. Ulusal Süt Konseyi 1 Ekim’den bu yana geçerli olacak şekilde 19,60 lira açıklasa da Türkiye ortalaması bunun çok altında. Kırsalda 14 liraya ve altında süt veren üreticiler var. 22 Kasım’da Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından Antalya’da düzenlenen Ulusal Süt Zirvesi’nde de sütteki bu fiyat konusu görüşüldü. Acil destek çağrımız var. Üreticiye destek verilirse kesim azalır. Süt fiyatları kırsalda 14 liraya kadar düştü. Hep üretici kesesinden yiyor. 3 ayda bir güncelleme yapılacaktı ama hep sarktı. 1 litre sütün üretim maliyeti 23,09 lira. Doğru sütçülerin üretimde kalması için güncelleme elzem."

