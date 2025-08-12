Muş Ovası'ndan Afrika'ya! Binlercesi geldi, sonbaharı bekliyorlar...

Muş Ovası’nın bereketli toprakları, bu yıl da leyleklerin uğrak noktası oldu.

İlkbahar aylarında kente gelen leylekler, yaz boyunca bölgede kalarak yavrularını büyütüyor.

BİNLERCESİ MUŞ OVASI'NDA

Göç yolları üzerinde bulunan Muş Ovası, sunduğu zengin besin kaynaklarıyla leyleklere ev sahipliği yapıyor. Yavrularını burada büyüten leylekler, sonbaharda başlayacak büyük göçe hazırlanıyor.

İlgili Haber Yaren leylekten şaşırtan tavırlar! Depremi önceden hissetti mi?

Göç sırasında binlerce kilometrelik yol kateden leylekler, Muş Ovası’ndan ayrıldıktan sonra Afrika kıtasına kadar uzanan zorlu bir yolculuğa çıkacak.

Telli Turna Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Avcı, leyleklerin şubat ayının son haftasından itibaren Afrika’dan geldiğini ve yaz boyunca ovada yavrularını büyüttüğünü belirterek, "Muş’un hemen her köyünde leylek yuvalarına rastlamak mümkündür. Sulak alan zenginliği sayesinde ilimizin birçok bölgesinde yoğun leylek popülasyonları bulunuyor. Bu leyleklerin büyük bir kısmı, şubat ayının son haftasından itibaren Afrika’dan gelmeye başlıyor. Burada yuvalarını kurup kuluçka dönemlerini tamamladıktan sonra, ağustos ayının ortalarından itibaren toplanmaya başlıyorlar. Yavrular uçuş antrenmanlarını tamamladıktan sonra, istedikleri zaman göç hazırlıklarına girip göç faaliyetlerini başlatıyorlar. Mevsim şartlarına bağlı olarak bu göç süresi uzayabiliyor; hatta zaman zaman aralık ayına kadar bölgemizde gruplarına rastlayabiliyoruz. Leylekler halk arasında da çok sevilen bir türdür. Camilerin, elektrik direklerinin ve bazı evlerin bacalarına yuva yaparlar. Halk için ise önemli bir neşe kaynağı, bolluk ve bereketin simgesi olarak görülürler" dedi.