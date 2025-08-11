Yaren leylekten şaşırtan tavırlar! Depremi önceden hissetti mi?

Bursa’daki Uluabat Gölü’nün sembolü haline gelen Yaren leylek, her yıl olduğu gibi bu yıl da balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konuk oldu. Ancak bu kez Yaren’in alışılmadık davranışları köy halkının dikkatinden kaçmadı. Yuvasında sürekli ötmesi ve tedirgin tavırlar sergilemesi, bölge sakinlerinde merak uyandırdı.

İlginç olan ise bu huzursuzluğun, aynı dönemde Balıkesir’de meydana gelen depremle çakışmasıydı. Bu tesadüf, Yaren’in olası doğa olaylarını önceden hissettiği yönündeki yorumları da beraberinde getirdi.

"SANKİ BİR ŞEYLER OLACAKMIŞ GİBİ DAVRANIYORDU"

Adem Yılmaz, "Normalde sabahları sakin olurdu. Ama dün gece sürekli kanat çırptı, yuvasından ayrılmak istedi. Sanki bir şeyler olacakmış gibi davranıyordu" dedi.

Yaren'in depremden saniyeler önce yuvasında ayağa kalkması ani ve huzursuz halleri güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem anındaki sarsıntıya rağmen Yaren'in yuvasını terk etmeyişi ise takdir topladı.

HAYVANLAR DEPREMİ ÖNCEDEN HİSSEDEBİLİR Mİ?

Uzmanlar, hayvanların deprem öncesi yer altındaki titreşimleri ve gaz salınımlarını hissedebileceğini belirtiyor. Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ayşe Karaca, "Leylek gibi kuşlar, manyetik alan değişimlerine ve yer altı hareketlerine karşı oldukça hassastır. Yaren'in davranışları, bu tür doğal uyarıların bir örneği olabilir" açıklamasında bulundu.

DOĞAYLA KURULAN BAĞ GÜÇLENİYOR

Yaren'in bu davranışı, sadece bilimsel değil, duygusal bir bağın da göstergesi oldu. Leylek köyü olarak nam salan Kırkağaç Mahallesi halkı, Yaren'in sessiz uyarısını dikkate alarak doğayla daha derin bir bağ kurma çağrısı yaptı.

Köy muhtarı, "Yaren sadece bir kuş değil, bizim dostumuz. Onun sayesinde doğayı daha dikkatli dinlemeyi öğrendik" dedi.