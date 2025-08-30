Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara'da feci kazada can vermişti! İş adamı son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da feci kazada can vermişti! İş adamı son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da kontrolden çıkan aracında can veren iş adamı Fatih Yücelik, son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde Ahmet Vehbi Koç Bulvarı üzerinde aracının kontrolden çıkması sonucu hayatını kaybeden iş adamı Fatih Yücelik (46) bugün sevenleri tarafından ebediyete uğurlandı.

İŞ ADAMI TOPRAĞA VERİLDİ

Erçimsan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı olan Fatih Yücelik, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Ahmet Efendi Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Yücelik, Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

EFKAN ALA DA CENAZE NAMAZINDAYDI

Cenaze namazına iş adamının ailesinin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, iş adamları ve sevenleri katıldı.

