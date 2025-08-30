Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kontrolden çıkan araç takla attı! İş adamı hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan araç takla attı! İş adamı hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kontrolden çıkan araç takla attı! İş adamı hayatını kaybetti
Trafik Kazası, Ankara, Çankaya, Ölüm, İş Adamı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç akla attı. Feci kazada iş adamı olduğu öğrenilen sürücü Fatih Yücelik hayatını kaybetti.

Dün gece saat 22.00 sıralarında Çankaya'da iş adamı Fatih Yücelik idaresindeki araç, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesinin ardından kaldırıma çarparak takla attı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde sürücü Fatih Yücelik’in hayatını kaybettiği tespit edilirken, ağır yaralı olan Cüneyt Dinçer ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan araç takla attı! İş adamı hayatını kaybetti - 1. Resim

TELEFONU UZUN UZUN ÇALDI

Kazanın ardından hayatını kaybeden Fatih Yücelik’in telefonun uzun süre çaldığı görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Yücelik’in cenazesi otopsi işlemi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Kontrolden çıkan araç takla attı! İş adamı hayatını kaybetti - 2. Resim

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir süre trafiğe kapatılan yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Salgın ülkeyi felç etti: 57 bin boğmaca vakası! "Binlerce çocuk risk altında..."ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'tan Suriye çıkışı! "Üç harflilerden uzak duruyorum"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Düğünü bırakıp eve koştu, gördüğüyle yıkıldı! Facianın arkasındaki isim 'komşu' çıktı - 3. SayfaDüğünü bırakıp eve koştu, gördüğüyle yıkıldıTarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda otobüs yandı, yolcular son anda tahliye edildi - 3. SayfaOtoyolda otobüs yandı, yolcular son anda tahliye edildi!Önce otomobile çarptı ardından refüje devrildi! Feci kazada 3'ü ağır çok sayıda yaralı var - 3. SayfaÖnce otomobile çarptı ardından refüje devrildi!Muğla'da zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi - 3. SayfaMuğla'da zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdiAnkara'da konser sırasında kavga çıktı! - 3. SayfaAnkara'da konser sırasında kavga çıktı!İstanbul'da "huzur" uygulaması! Polis her ilçede sahadaydı - 3. Sayfaİstanbul'da "huzur" uygulaması! Polis her ilçede sahadaydı
Sonraki Haber Yükleniyor...