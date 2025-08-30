Kontrolden çıkan araç takla attı! İş adamı hayatını kaybetti

Dün gece saat 22.00 sıralarında Çankaya'da iş adamı Fatih Yücelik idaresindeki araç, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesinin ardından kaldırıma çarparak takla attı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde sürücü Fatih Yücelik’in hayatını kaybettiği tespit edilirken, ağır yaralı olan Cüneyt Dinçer ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TELEFONU UZUN UZUN ÇALDI

Kazanın ardından hayatını kaybeden Fatih Yücelik’in telefonun uzun süre çaldığı görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Yücelik’in cenazesi otopsi işlemi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir süre trafiğe kapatılan yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.