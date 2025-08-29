Mardin elektrik kesintisi: Dicle Elektrik duyurdu! Mardin'de elektrikler ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
29 Ağustos Cuma günü Dicle Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, Mardin'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar " Mardin'de elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aramaya başladı. İşte Mardin elektrik kesintisi sorgulama listesi...
Dicle Elektrik Dağıtım Sistem İşletme Yöneticiliği tarafından yapılan duyuruya göre, bugün Mardin'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.
MARDİN'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Mardin’in Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli ilçelerinde bakım, onarım ve trafo çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yaşanıyor.
Mardin'de elektriklerin ne zaman geleceği hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için Dicle Elektrik sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
MARDİN ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin