Mardin elektrik kesintisi: Dicle Elektrik duyurdu! Mardin'de elektrikler ne zaman gelecek?

Dicle Elektrik Dağıtım Sistem İşletme Yöneticiliği tarafından yapılan duyuruya göre, bugün Mardin'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MARDİN'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Mardin’in Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli ilçelerinde bakım, onarım ve trafo çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yaşanıyor.

Mardin'de elektriklerin ne zaman geleceği hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için Dicle Elektrik sayfasını ziyaret edebilirsiniz.