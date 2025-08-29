Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Mardin elektrik kesintisi: Dicle Elektrik duyurdu! Mardin'de elektrikler ne zaman gelecek?

Mardin elektrik kesintisi: Dicle Elektrik duyurdu! Mardin'de elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mardin elektrik kesintisi: Dicle Elektrik duyurdu! Mardin&#039;de elektrikler ne zaman gelecek?
Mardin, Elektrik Kesintisi, Dicle Elektrik, Enerji, Haber, Mardin Haberleri, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

29 Ağustos Cuma günü Dicle Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, Mardin'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar " Mardin'de elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aramaya başladı. İşte Mardin elektrik kesintisi sorgulama listesi...

Dicle Elektrik Dağıtım Sistem İşletme Yöneticiliği tarafından yapılan duyuruya göre, bugün Mardin'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Mardin elektrik kesintisi: Dicle Elektrik duyurdu! Mardin'de elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

MARDİN'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Mardin’in Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli ilçelerinde bakım, onarım ve trafo çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yaşanıyor.

Mardin'de elektriklerin ne zaman geleceği hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için Dicle Elektrik sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

MARDİN ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Mardin elektrik kesintisi: Dicle Elektrik duyurdu! Mardin'de elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

Mardin elektrik kesintisi: Dicle Elektrik duyurdu! Mardin'de elektrikler ne zaman gelecek? - 3. Resim

Mardin elektrik kesintisi: Dicle Elektrik duyurdu! Mardin'de elektrikler ne zaman gelecek? - 4. Resim

Mardin elektrik kesintisi: Dicle Elektrik duyurdu! Mardin'de elektrikler ne zaman gelecek? - 5. Resim

Mardin elektrik kesintisi: Dicle Elektrik duyurdu! Mardin'de elektrikler ne zaman gelecek? - 6. Resim

Mardin elektrik kesintisi: Dicle Elektrik duyurdu! Mardin'de elektrikler ne zaman gelecek? - 7. Resim

Mardin elektrik kesintisi: Dicle Elektrik duyurdu! Mardin'de elektrikler ne zaman gelecek? - 8. Resim

Mardin elektrik kesintisi: Dicle Elektrik duyurdu! Mardin'de elektrikler ne zaman gelecek? - 9. Resim

Mardin elektrik kesintisi: Dicle Elektrik duyurdu! Mardin'de elektrikler ne zaman gelecek? - 10. Resim

Mardin elektrik kesintisi: Dicle Elektrik duyurdu! Mardin'de elektrikler ne zaman gelecek? - 11. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ailelere okul sezonu uyarısı: Bağışıklığı güçlendirinRusya duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesi haftaya gerçekleşecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şifresiz canlı yayınlanacak! Van Spor FK - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, ne zaman? - HaberlerŞifresiz canlı yayınlanacak! Van Spor FK - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, ne zaman?Sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları açıklandı! MEB öğretmen alımı sonuç sorgulama ekranı - Haberler15 bin öğretmen alınacak! Mülakat sonuçları açıklandıHamrun nerenin, hangi ülkenin takımı? - HaberlerHamrun nerenin, hangi ülkenin takımı?Sergio Conceiçao kimdir, nereli, hangi takımları yönetti? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör adayı gündemde - HaberlerSergio Conceiçao kimdir, nereli, hangi takımları yönetti? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör adayı gündemdeGöztepe - Konyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? VAR hakemi Erkan Özdamar oldu! - HaberlerGöztepe - Konyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? VAR hakemi Erkan Özdamar oldu!ASKİ su kesintisi: Ankara su kesintisi ne zaman bitecek? Elmadağ, Pursaklar, Beypazarı... - HaberlerASKİ su kesintisi: Ankara su kesintisi ne zaman bitecek? Elmadağ, Pursaklar, Beypazarı...
Sonraki Haber Yükleniyor...