SEDAŞ elektrik kesintisi! 27 Ağustos Sakarya'da elektrikler ne zaman gelecek?
Sakarya genelinde 27 Temmuz 2025 Çarşamba günü planlı elektrik kesintileri uygulanacak. SEDAŞ, kesintilerden etkilenecek mahalle ve sokakları tek tek açıkladı. Peki, Sakarya'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar..
Sakarya'de yaşayan vatandaşlar, 27 Temmuz Çarşamba günü elektrik kesintisi yaşanıyor. SEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Sakarya genelinde çeşitli ilçelerde bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi devam etmektedir.
Sakaryada yaşayan vatadaşlar elektriklerin ne zaman geleceği konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. İşte 27 Ağustos 2025 Sakarya elektrik kesintisi...
27 AĞUSTOS SAKARYA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Sakarya'nın Akyazı, Pamukova, Geyve, Serdivan ve Kocaali ilçeleride elektrik kesintisi yaşanıyor. Sakaryalılar elektriklerin ne zaman geleceği konusunda bilgi sahibi olmak için SEDAŞ'ın internet adresini güncel olarak takip edebilir.
SEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
|SAKARYA
|AKYAZI
|TASYATAK
|HANYATAK SK., TASYATAK, TAŞYATAK, YANIK YAYLASI
|27.08.2025
|09:00
|17:00
|SAKARYA
|PAMUKOVA
|AHILAR, BACIKÖY, EGRIÇAY, EĞRİÇAY, FEVZIYE, HAYRETTIN, HAYRETTİN, ISABALI, İSABALI, MEKECE, PINARLI, SEYHVARMAZ, ŞEYHVARMAZ
|ADAPAZARI İZNİK YOLU, ADAPAZARIBILECIK YOLU, AHILER, AHILER/2, AHİLER KÖYÜ YOLU, AHİLER SK., BACIKÖY, BACIKÖY SK., BACIKÖY YOLU, BACIKÖY/1, BACIKÖY/16, BACIKÖY/19, BACIKÖY/22, BACIKÖY/4, BACIKÖY/6, BACIKÖY/9, EGRIÇAY, EĞRİÇAY SK., FEVZIYE-, HAYRETTIN, HAYRETTIN/10, HAYRETTİN KÖYÜ İÇ YOLU, HAYRETTİN KÖYÜ YOLU, HAYRETTİN SK., ISABALI, ISABALI-, ISABALI/2, İSABALI SK., MEKECE, MEKECE SK., MEKECE/12, MEKECE/13, MEKECE/21, MEKECE/22, MEKECE/25, MEKECE/3, MEKECE/5, MEKECE/8, PINARLI, PINARLI KÖYÜ YOLU, PINARLI/1, PINARLI/4, PINARLI/7, PINARLI/8, SEYHVARMAZ, SEYHVARMAZ/1, SEYHVARMAZ/15, SEYHVARMAZ/28, SEYHVARMAZ/4, ŞEYHVARMAZ KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEYHVARMAZ SK.
|27.08.2025
|09:00
|17:00
|SAKARYA
|GEYVE
|AKDOGAN, AKDOĞAN, ALIPLAR, CECELER, ÇİNE, DEMIRLER, DEMİRLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR, HALIDIYE, HISARLIK, KARACAÖREN, SEKIHARMAN
|1552., 1558., 1560., 1702., 1703., 2153., 2157., 2451., 2452., 2454., 3504., 4356., AKDOGAN SK., AKDOĞAN, AKDOĞAN SK., ALIPLAR, ALIPLAR SK., ARPAŞLAR, CECELER, CECELER SK., ÇİNE, ÇİNE SK., DEMIRLER, DEMİRLER SK., DURAKLAR SK., GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, HACIÖMERLER, HALIDIYE, HISARLIK, KARACAÖREN, MUZAFFERİYE
|27.08.2025
|09:00
|10:00
|SAKARYA
|SERDİVAN
|ARABACIALANI
|531., 533., 533. SK., 535., 535. SK., 546., ALANIÇI SK., ALANİÇİ SK., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ESKİ DEPREM EVLERİ, MEHMET AKIF ERSOY, MERT SK., SEHIT B.SOYBILGIÇ
|28.08.2025
|09:00
|16:00
|SAKARYA
|SERDİVAN
|ALANDÜZÜ, ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAĞYONCALI, HAMITABAT, HAMİTABAT, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KEMALPASA, KEMALPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, MESELI, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY
|1., 1. CD., 18 NISAN, 18 Nisan cd, 2., 2.GEÇİT SK., 2102. SK., 2103., 2109., 2141. SK., 2212., 2225., 2229. SK., 2306., 2307., 2314., 2320., 2322. SK., 2323. SK., 2401., 2401. SK., 2406., 2424., 2424. SK., 2431., 2431. SK., 302. SK., 305. SK., 307. SK., 310. SK., 312. SK., 317., 324., 326. SK., 327. SK., 331. SK., 332., 338. SK., 340., 343. SK., 344. SK., 346. SK., 347., 348., 349., 350., 352., 354. SK., 375 SK., 375., 375. SK., 38. SK., 383., 387., 387. SK., 388., 391. SK., 40., 407. SK., 41., 42. SK., 423 SK., 423., 425., 4600. SK., 51., 51. SK., 539., 546 SK., 548., 548. SK., 549. SK., 550., 554. SK., 557., 557. SK., 560., 562., 562. SK., 566., 568. SK., 576. SK., 578., 580., 580. SK., 584. SK., 586. SK., 590. SK., 600. SK., 602. SK., 604., 63. SK., ADAPARK KONUT YAPI KOOPERATİFİ, AHMET YESEVİ SK., AKINCI, AKINCI SK., AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALANDÜZÜ, ALÇAK AÇMA SK., ALEV SK., ASIK, ATA EVLER İÇİ YOLU, ATAK SK., ATLAS SK., AVCI SK., AYDIN VİLLALARI İÇİ YOLU, AYDINLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAĞLAR CD., BARIŞ SK., BOGAZIÇI, CAMİİ SK., ÇAMLIK SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU CD., ÇAMYOLU SK., ÇARK, ÇARK CD., ÇINAR SK., DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEFNE SK., DEMET SK., DIK, DİK SK., DİLBER SK., DORUK SK., DÖNER SK., DUMAN SK., EKOLOJİ LABORATUARI, ELİT EVLER İÇİ YOLU, ESENYAKA SK., ESKI BESEVLER, ESKI KAZIMPASA, ESKİ KAZIMPAŞA, ESKİ KAZIMPAŞA CD., FEVZI ÇAKMAK, FEVZI ÇAKMAK CD., FILIZ, FİRUZE SK., GÖZDE SK., GÜMÜŞ SK., HALDIZOĞLU SK., HAZAL SK., HİCRET SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, IPEKYOLU, ISLER, ISTIKLAL CD., IŞIK SK., İLKYUVA SİTESİ İÇİ YOLU, İPEK YOLU CD., İsimsiz149, İŞLER SK., KARADERE, KARADERE CD., KARAKOL SK., KAZIMPASA, KAZIMPAŞA CD., KERVAN SK., KISA SK., KURTULUS, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, MEHMET ALTINIŞIK CD., MELTEM, MESE, MESE SK., MESELI, MESUT, MEŞELİ SK., NEŞE SK., NUR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, OGUZHAN, OKAN EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, OLUK SK., ORHANGAZI SK., ORHANGAZİ, ÖNDER SK., ÖZGÜR SK., P.T.T. SK., PROF. DR. NECMETTIN ERBAKAN, SAFRANCIK SK., SALTIKOĞLU VİLLALARI İÇ YOLU, SEÇER SK., SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SÜMBÜL SK., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEN SK., ŞÜKÜR KONAKLARI İÇİ YOLU, TEKEL SK., TEPE SK., TEZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, ULU SK., ULUDAG, ULUDAĞ SK., USTA SK., YAKAMOZ KONAKLARI İÇİ YOLU, YAMAÇ, YAMAÇ SK., YASEMIN, YASEMIN SK., YENİ CD., YUNUS EMRE SK., ZAMBAK, ZAMBAK SK., ZARİF SK.
|28.08.2025
|01:00
|02:00
|SAKARYA
|AKYAZI
|BOZTEPE, HANYATAK, TASYATAK, TAŞYATAK
|ACELLE YAYLASI, BOZTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE SK., ÇATALKAYA, GÜZLEK SK., HANYATAK, HANYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, TAŞYATAK KÖYÜ YOLU
|28.08.2025
|09:00
|17:00
|SAKARYA
|PAMUKOVA
|ALİFUATPAŞA, BAYIRAKÇASEHIR, BAYIRAKÇAŞEHİR, GÖKGÖZ, INÖNÜ, TEPEKUM, TESVIKIYE, TEŞVİKİYE, TURGUTLU, YENICE
|7121, ADAPAZARI BILECIK YOLU, ADAPAZARI BİLECİK YOLU, AK SÜT ÜRÜNLERİ, ARI SK., ARMUT, ASAGI, AŞAĞI SK., BAYIRAKÇASEHIR/4, BAYIRAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, ÇESME/1, ÇESME/4, ESKİ KÖY, FATIH/7, GÖREDENLER, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/1, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/10, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/12, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/3, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/5, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/6, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/7, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/8, ŞEHİT PEYAMİ ALTIN CD., ŞHT.POLİS PEYAMİ ALTUN, TESVIKIYE, TESVIKIYE/5, TESVIKIYE/7, TEŞVİKİYE KÖYÜ İÇ YOLU, TEŞVİKİYE SK., TURGUTLU, TURGUTLU KÖYÜ İÇ YOLU, TURGUTLU SK., TURGUTLU/10, TURGUTLU/5, TURGUTLU/7, TURGUTLU/8, TURGUTLU/9, YAVUZ SULTAN SELİM, YUKARI/1, YUKARI/2, YUKARI/3, YUKARI/4
|28.08.2025
|09:00
|17:00
|SAKARYA
|KOCAALİ
|CAFERIYE, MELEN
|CUMAYERİ YOLU, KONAKLAR, KONAKLAR/1, KONAKLAR/8, MERKEZ/1_1, SEFERLER SK., SEFERLER/1, SEFERLER/4, SEFERLER/8
|28.08.2025
|10:00
|11:00
|SAKARYA
|KOCAALİ
|DEMIRAÇMA, DEMİRAÇMA
|BEYOĞLU, DEMİRAÇMA KÖYÜ İÇ YOLU, KOZLUK SK., KURUDERE SK., MERKEZ SK., MERKEZ/14, MERKEZ/3_5, MERKEZ/31, MERKEZ/85, YUVALIDERE, YUVALIDERE SK., YUVALIDERE/2
|28.08.2025
|10:00
|17:00
|SAKARYA
|KOCAALİ
|CAFERIYE, CAFERİYE, DEMIRAÇMA, DEMİRAÇMA, MELEN
|MELEN KÖYÜ İÇ YOLU, merekez, MERKEZ/67, MERKEZ_3, SAHİL YOLU CD., SEFERLER, SEFERLER/3
|28.08.2025
|16:00
|17:00
