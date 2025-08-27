Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
SEDAŞ elektrik kesintisi! 27 Ağustos Sakarya'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sakarya genelinde 27 Temmuz 2025 Çarşamba günü planlı elektrik kesintileri uygulanacak. SEDAŞ, kesintilerden etkilenecek mahalle ve sokakları tek tek açıkladı. Peki, Sakarya'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar..

Sakarya'de yaşayan vatandaşlar, 27 Temmuz Çarşamba günü elektrik kesintisi yaşanıyor. SEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Sakarya genelinde çeşitli ilçelerde bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi devam etmektedir.

Sakaryada yaşayan vatadaşlar elektriklerin ne zaman geleceği konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. İşte 27 Ağustos 2025 Sakarya elektrik kesintisi...

 27 AĞUSTOS SAKARYA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Sakarya'nın Akyazı, Pamukova, Geyve, Serdivan ve Kocaali ilçeleride elektrik kesintisi yaşanıyor. Sakaryalılar elektriklerin ne zaman geleceği konusunda bilgi sahibi olmak için SEDAŞ'ın internet adresini güncel olarak takip edebilir.

SEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

