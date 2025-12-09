Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında 2-2'lik skorla biten Beşiktaş - Gaziantep FK maçının ardından, iki kulübün teknik direktörleri karşılıklı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK futbolcularını vakit geçirmekle suçladı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ise öğrencilerini savunurken 'bunlar futbolun doğasında olan şeyler' açıklamasında bulundu.

"KİMSE KENDİNİ YERE ATMADI"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sergen Yalçın'ın, "2-2 bittiği için söyleyeceğim birçok şey, insanlara geçmeyecek. Futbol sonuç odaklı olduğu için geçmeyecek. Pozisyonlara, olan bitene bakıyorum. Maalesef futbol ortamı çok sağlıksız. Ne yaparlar bilmiyorum ama... Rakip takım, ikinci yarıda 10-12 dakika çaldı sürekli yere yatmaktan. Dördüncü hakeme söylüyorum. Oyuncular sürekli saha içerisinde tedavi oluyor" şeklinde yaptığı açıklamaya karşı oyuncularını savunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Oyuncular kendilerini yere atmadı. Buradan puan almak kolay bir şey değil. Hakem 6 dakika uzatma verdi. Oyuncularımıza yere yatın, zaman geçirin diye bir şey söylemedik. Bunlar futbolun doğasında olan şeyler. 3 sakatımız, 3 cezalımız var" sözlerini sarf etti.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz

"FARKLI KAZANABİLİRDİK"

Burak Yılmaz, "Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle Beşiktaş'ın iştahlı olacağını biliyorduk. Bugün bu kadar iştahlı, arzulu olurken planımızı geçiş üzerine yaptık. Geçiş üzerine çalıştık ve bugün muvaffak olduk. İlk devrede finali bulsaydık 3-0, 4-0 içeri girebilirdik. Türkiye'nin en zor deplasmanından alınmış 1 puan oyuncularımızın başarısıdır. Bence çok güzel ve keyifli bir maç oldu. Oyuncularımın kendine güveni, arzusu isteği benim için çok önemliydi. Beşiktaş'ın iki kere geri düşüp gelmesi büyük takım reaksiyonuydu. 1 puanı hak ederek gidiyoruz, 2 puanı kim kaçırdı sizin takdirinize bırakıyorum. Beşiktaş'ın da pozisyonları vardı. Topu Beşiktaş'a bırakarak geçiş oynayacağımız için bu pozisyonları vereceğimizi biliyorduk. 1 puan için mutluyuz" açıklamalarında bulundu.

Gaziantep FK futbolcuları, attıkları gol sonrasında sevinirken

"BEŞİKTAŞ'I ÇALIŞTIRMAK HAYALİM"

Yılmaz, bir basın mensubunun Beşiktaş'ta görev yapmak isteyip istemediği yönündeki soruya, "Herkesin aklında, hayalinde mutlaka bir şeyler vardır. Böyle bir taraftarın önünde kim teknik direktörlük yapmak istemez. Herkesin gönlünde bir şeyler vardır ama bunu dile getirmek şu anda doğru ve etik olmaz. Beşiktaş taraftarı döver de sever de. Beni genelde dövüyor ama ben ilişkimizin özel olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın başında bir antrenör var. Ben Gaziantep FK'nin antrenörüyüm" şeklinde düşüncelerini ifade etti.

