27 yaşındaki Mertcan'ın feci ölümü! Cesedini denizde buldular
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler tarafından çıkarılan cesedin 27 yaşındaki Mertcan Sarı'ya ait olduğunu belirledi.
Konak ilçesinde bulunan Pasaport İskelesi yakınlarında bir kişinin denizde hareketsiz halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve deniz polisi yönlendirildi. Ekiplerin çalışmasıyla denizden çıkarılan cesedin Mertcan Sarı'ya (27) ait olduğu belirlendi.
Sarı'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
