Yaklaşık 970 kilogram ağırlığındaki GAZAP’ın “3000 dereceye varan sıcaklık üretebildiği ve beton ile çelik yapıları etkisiz hale getirebildiği” ifadelerine yer verildi.

Yayında, GAZAP’ın nükleer bir silah olmadığına dikkat çekilerek bombanın “ısı, vakum ve şok dalgasını aynı anda kullanan termobarik bir konvansiyonel mühimmat” olduğu yazıldı.

“Türkiye Gazap’ı tanıttı: şimdiye kadar tasarlanmış en yıkıcı konvansiyonel silah” başlığıyla verilen haberde, Ankara’nın yeni nesil bombasının küresel savunma dengelerinde dikkat çekici bir etki oluşturduğu aktarıldı.

Türkiye’nin savunma sanayiindeki bu hamlesi, Fransa merkezli SciencePost başta olmak üzere uluslararası basında geniş yankı buldu.

Milli Savunma Bakanlığı’nın AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen uçak bombası GAZAP, nükleer olmayan silahlar arasında ulaştığı yıkım gücüyle dünya gündemine oturdu.

Haberde, GAZAP’ın bir kilometre yarıçapında on binden fazla şarapnel parçası saçabildiği bilgisine yer verildi. Bu kapasitenin klasik parçacık bombalarının çok üzerinde olduğu, GAZAP’ı benzer konvansiyonel mühimmatlardan ayıran temel unsurlardan biri olduğu yazıldı.

SciencePost, GAZAP’ın Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan F-16 savaş uçaklarından atılmak üzere tasarlandığını aktardı. Türkiye’nin nükleer silaha sahip olmamasına rağmen, bu tür yüksek yıkım gücüne sahip konvansiyonel mühimmatlarla caydırıcılığını artırdığına dikkat çekildi.

Yayında, GAZAP’ın IDEX 2025 Savunma Fuarı’nda tanıtılmasının ardından uluslararası savunma çevrelerinde geniş yankı oluşturduğu aktarıldı. Türkiye’nin bu adımıyla yalnızca insansız hava araçları ve otonom sistemlerde değil, ağır taarruz mühimmatlarında da iddialı bir noktaya ulaştığı ifade edildi.

HAYALET İLE TAMAMLAYICI GÜÇ

GAZAP ile birlikte geliştirilen NEB-2 Hayalet bombasına da değinen yazar Hayalet’in “yer altı hedeflerine karşı daha derin nüfuz kabiliyeti sunduğu” ve iki mühimmatın “birlikte kullanıldığında tamamlayıcı bir güç oluşturduğu” ele aldı.

GAZAP’ın nükleer olmayan silahlar arasında ulaştığı yıkım kapasitesini “Türkiye’yi sınırlı sayıda ülkenin yer aldığı üst teknoloji ligine taşıyan bir eşik” olduğuna dikkat çeken yazar, "Türkiye’nin savunma sanayiindeki bu hamlesinin küresel ölçekte yakından izlendiği" yineledi.