Galatasaray’da 'Icardi çıkmazı' masada: Yönetim indirim istiyor
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi ile yola devam etmek isteyen Galatasaray yönetimi ve Arjantinli yıldız arasında pazarlıklar kızıştı. Yönetim maaşta ciddi indirim ve kısa süreli sözleşme önerirken, Icardi cephesi "vefa" vurgusu yaparak 3 yıllık garanti kontrat talep ediyor.
- Icardi 3 sezonluk 20 milyon euroluk bir anlaşma imzalamak istiyor
- Galatasaray yönetimi ise mali disiplinini koruduğu için 1 yıllık sözleşme önermesini ve maaşında indirime gitmesini istiyor.
- Icardi'nin sosyal medya mesajları ve İtalyan basınındaki Milan ile görüştüğü iddiaları pazarlık masasında oyuncunun elini güçlendirmek için kullanılıyor.
- Icardi 3.5 sezon boyunca Galatasaray formasıyla 108 maçta 69 gol ve 22 asistlik katkı sağladı.
Galatasaray’da son iki şampiyonluğun mimarlarından olan ancak bu sezon yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğü nedeniyle ilk 11’deki yerini kaybeden Mauro Icardi’nin geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı yönetim ve 32 yaşındaki golcü, yeni sözleşme şartlarında henüz ortak bir noktada buluşabilmiş değil.
ICARDI SÖZLEŞME SÜRESİNİ UZATMAK İSTİYOR
Başkan Dursun Özbek ve teknik heyet, Arjantinli oyuncuyu kaybetmek istemiyor. Ancak taraflar arasındaki en büyük pürüz sözleşme süresi. Mevcut kontratında yıllık 10 milyon Euro kazanan Icardi, takıma en zor zamanında gelip şampiyonluklarda başrol oynadığını belirterek uzun süreli bir güvence bekliyor.
Habertürk’ün haberine göre, Icardi tarafının 3 sezon için toplam 20 milyon euroluk bir pakete imza atmaya hazır olduğunu ve orta yolun bulunabileceğine inandığını belirtiyor. Yönetimin kafasındaki plan ise "opsiyonlu 2 yıllık" bir mukavele.
YÖNETİM ŞARTLARI BELİRLEDİ
Yönetim mali disiplinden taviz vermek istemiyor. Yönetim, 32 yaşındaki yıldıza 1 yıllık yeni sözleşme önermeye hazırlanıyor ancak bunun tek bir şartı var: Yıllık ücrette ciddi indirim. Sözcü Gazetesi’nin ulaştığı bilgilere göre, Icardi’den 10 milyon euroluk maaşını 5 milyon euro bandına çekmesini talep edecek. Tangocunun bu şartı kabul etmesi halinde imzaların atılması bekleniyor.
KULÜBEDE EN VERİMLİ İSİM
Her iki kaynağın da ortaklaştığı nokta ise Icardi’nin sahadaki performansı. Geçen sezonki sakatlıkların etkisiyle bu yıl "nöbetçi golcü" kimliğine bürünen Icardi, kadroda olduğu 21 maçın sadece 6’sında ilk 11’de şans bulabildi. Buna rağmen oyuna sonradan girdiği maçlarda attığı kritik gollerle toplamda 8 gole ulaşan yıldız futbolcu, Süper Lig’de "78 dakikada bir gol" ortalamasıyla tabelayı en sık değiştiren isimlerden biri oldu.
VEDA SİNYALLERİ
Süreç devam ederken Icardi’nin sosyal medyadan paylaştığı "Burada olduğum anların tadını çıkarın" mesajı ve İtalyan basınında çıkan Milan ile görüştüğü iddiaları, pazarlık masasında oyuncunun elini güçlendirmek için kullandığı kozlar olarak yorumlanıyor.
2022-2023 sezonunun yaz transfer döneminin sonlarında Galatasaray'a katılan Mauro Icardi, geçirdiği 3.5 sezonda çıktığı toplam 108 karşılaşmada 69 gol ve 22 asistlik skor katkısında bulundu.