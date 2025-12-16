Çin’in Pekin kentindeki X Müzesi’nde annesiyle sergiye gelen bir çocuk, 240 bin sterlin değerindeki altın bir tacı devirdi. 2 kilo ağırlığındaki tacın güzellik fenomeni Zhang Kaiyi'ye ait olduğu bildirilirken, taçta maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüler, sosyal medyada binlerce kez tıklandı.

Pekin’de X Müzesi’ndeki sergilenen altın bir düğün tacı, bir çocuğun vitrine dokunmasıyla yere düştü. 2 kilogram ağırlığındaki tacın, düğününde takması için güzellik fenomeni Zhang Kaiyi'ye özel olarak yapıldığı belirtildi.

42 BİN STERLİNLİK HASAR VAR

Yere düşen 240 bin sterlin değerindeki taçta yaklaşık 42 bin sterlinlik maddi hasar meydana geldiği kaydedilirken, çocuğun ailesinin söz konusu tutarı karşılaması gerekebilir. Metro’nun haberine göre, parça sigortalıydı. Ancak ünlü fenomen, tacın değerinin sadece ağırlığına göre hesaplanamayacağını, bu parçanın kendisi için oldukça özel olduğunu söyledi.

Müze sözcüsü, tacın kutusunun sağlam bir şekilde sabitlenmediğini belirtirken, avukatlar da tacın özelliklerini ve değerini göz önünde bulundurarak, sergileme kutusunun daha sağlam ve koruyucu olması gerektiğini belirtti. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.

