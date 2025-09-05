Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de acı gerçek! Kadroya giremiyor, teklif gelmiyor

Fenerbahçe'de acı gerçek! Kadroya giremiyor, teklif gelmiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de acı gerçek! Kadroya giremiyor, teklif gelmiyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Diego Carlos'u Como'ya, Sofyan Amrabat'ı Real Betis'e, Dominik Livakovic'i de Girona'ya kiralık gönderen Fenerbahçe'de kadroda yer bulamayan bir diğer isim Emre Mor ise henüz bir takımla anlaşma sağlayamadı.

Genç yaşta Borussia Dortmund'a transfer olarak adından söz ettiren Emre Mor, kariyerinde büyük bir düşüş yaşıyor.2023-2024 sezonunun ikinci yarısını Fatih Karagümrük'te, 2024-2025 sezonunun ilk devresini Eyüpspor'da kiralık geçiren futbolcu, Fenerbahçe formasıyla resmi olarak son maçına, 28 Ocak 2024 tarihinde Ankaragücü karşısında çıktı.

Fenerbahçe'de acı gerçek! Kadroya giremiyor, teklif gelmiyor - 1. Resim

AVRUPA LİSTESİNE ALINMADI

Sporx'te yer alan habere göre; bir dönem Avrupa devlerinin radarında olan 28 yaşındaki oyuncu,şimdilerde Fenerbahçe'de kadroya dahi giremiyor. Emre Mor,Avrupa Ligi için UEFA'ya bildirilen listede de kendine yer bulamadı.

Fenerbahçe'de acı gerçek! Kadroya giremiyor, teklif gelmiyor - 2. Resim

RESMİ TEKLİF GELMEDİ

Fenerbahçe'nin gelecek planlarında yer almayan Emre Mor'a şu ana kadar hiçbir kulüpten resmi teklif gelmediği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla ilgili nasıl bir yol haritası izleyeceğine dair kararını henüz vermedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kıskanmak dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Özgü Namal başrolde!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Herkes hareketsiz kaldı, kameraman bile yere yattı! Maçta büyük panik: O anlar kamerada - SporHerkes hareketsiz kaldı, kameraman bile yere yattıCarvajal'dan Rodri açıklaması: Real Madrid'e mi geliyor? - SporCarvajal'dan Rodri açıklaması: Real Madrid'e mi geliyor?Liverpool'a imza atan Alexander Isak'tan taraftarları üzecek karar - SporLiverpool'a imza atan Alexander Isak'tan taraftarları üzecek kararGalatasaray'a 30,7 milyon euroya gelmişti! Singo'nun sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı - SporSözleşmedeki özel madde ortaya çıktı!Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı - SporTrabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladıİlkay Gündoğan, ilk antrenmanına çıktı - Sporİlkay Gündoğan, ilk antrenmanına çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...