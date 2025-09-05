Fenerbahçe'de acı gerçek! Kadroya giremiyor, teklif gelmiyor

Genç yaşta Borussia Dortmund'a transfer olarak adından söz ettiren Emre Mor, kariyerinde büyük bir düşüş yaşıyor.2023-2024 sezonunun ikinci yarısını Fatih Karagümrük'te, 2024-2025 sezonunun ilk devresini Eyüpspor'da kiralık geçiren futbolcu, Fenerbahçe formasıyla resmi olarak son maçına, 28 Ocak 2024 tarihinde Ankaragücü karşısında çıktı.

AVRUPA LİSTESİNE ALINMADI

Sporx'te yer alan habere göre; bir dönem Avrupa devlerinin radarında olan 28 yaşındaki oyuncu,şimdilerde Fenerbahçe'de kadroya dahi giremiyor. Emre Mor,Avrupa Ligi için UEFA'ya bildirilen listede de kendine yer bulamadı.

RESMİ TEKLİF GELMEDİ

Fenerbahçe'nin gelecek planlarında yer almayan Emre Mor'a şu ana kadar hiçbir kulüpten resmi teklif gelmediği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla ilgili nasıl bir yol haritası izleyeceğine dair kararını henüz vermedi.