Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Ali Koç, Mourinho'yu neden gönderdiğini ilk defa açıkladı! Yeni hoca için ipucu verdi

Ali Koç, Mourinho'yu neden gönderdiğini ilk defa açıkladı! Yeni hoca için ipucu verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ali Koç, Mourinho&#039;yu neden gönderdiğini ilk defa açıkladı! Yeni hoca için ipucu verdi
Fenerbahçe, Jose Mourinho, Ali Koç, Teknik Direktör, Ayrılık, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho'nun neden görevden alındığını ilk defa açıkladı. Koç, açıklamalarında kurduğu bir cümleyle yeni teknik direktörün kim olacağı ile ilgili sinyali de vermiş oldu.

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, bu ay yapılacak seçim öncesi kongre üyeleri ile bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Koç, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun ayrılığı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. "Mourinho’yu neden gönderdik? İlk defa burada açıklıyorum." diyen Koç, şöyle devam etti:

"Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı. Her şeyden öte dost olduğum biriyle ayrılmak zordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk."

"99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz." diyerek İsmail Kartal'ı akıllara getiren Ali Koç, "Benfica’ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Bu futbol Avrupa’da iş yapar ama Türkiye’de çoğu maçta ezip geçmemiz gerekiyor. Her maçta geriye düşüp öne geçmek için çırpınıyoruz." dedi.

Ali Koç, Mourinho'yu neden gönderdiğini ilk defa açıkladı! Yeni hoca için ipucu verdi - 1. Resim
İsmail Kartal

İSMAİL KARTAL DÖNEMİNİ HATIRLATTI

Ali Koç'un "99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz." sözleri, sarı-lacivertlilerdeki son döneminde 99 puan toplayarak Galatasaray'ın ardından ikinci olan İsmail Kartal'ı hatırlattı. Ali Koç'un sözleri yeni hocanın İsmail Kartal olacağı yönündeki beklentileri de artırdı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye stratejik bir adımdırHasankeyf nerede?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
417 kilometre pedal çevirdiler! Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu tamamlandı - Spor417 kilometre pedal çevirdiler6'da 6 ile çeyrek finale gelmiştik! 12 Dev Adam'ın rakibi Polonya oldu - Spor12 Dev Adam'ın çeyrek finaldeki rakibi belli olduVictor Osimhen'den kötü haber geldi! O maçta forma giyemeyecek - SporVictor Osimhen'den kötü haber geldiVolkan Demirel'den olay paylaşım! Tek kelimelik notu dikkat çekti - SporVolkan Demirel'den olay paylaşım! Tek kelimelik not dikkat çektiFenerbahçe'ye yeni transferinden büyük şok! Bir anda kendini yere bıraktı - SporFenerbahçe'ye yeni transferinden büyük şok!Tarihî Yarımada’da heyecan dolu yarış! 13 ülkeden 99 sporcu ter döküyor - SporTarihî Yarımada’da heyecan dolu yarış
Sonraki Haber Yükleniyor...