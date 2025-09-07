Ali Koç, Mourinho'yu neden gönderdiğini ilk defa açıkladı! Yeni hoca için ipucu verdi

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, bu ay yapılacak seçim öncesi kongre üyeleri ile bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Koç, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun ayrılığı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. "Mourinho’yu neden gönderdik? İlk defa burada açıklıyorum." diyen Koç, şöyle devam etti:

"Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı. Her şeyden öte dost olduğum biriyle ayrılmak zordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk."

"99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz." diyerek İsmail Kartal'ı akıllara getiren Ali Koç, "Benfica’ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Bu futbol Avrupa’da iş yapar ama Türkiye’de çoğu maçta ezip geçmemiz gerekiyor. Her maçta geriye düşüp öne geçmek için çırpınıyoruz." dedi.

İsmail Kartal

İSMAİL KARTAL DÖNEMİNİ HATIRLATTI

Ali Koç'un "99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz." sözleri, sarı-lacivertlilerdeki son döneminde 99 puan toplayarak Galatasaray'ın ardından ikinci olan İsmail Kartal'ı hatırlattı. Ali Koç'un sözleri yeni hocanın İsmail Kartal olacağı yönündeki beklentileri de artırdı.