Volkan Demirel'den olay paylaşım! Tek kelimelik notu dikkat çekti

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları arasında yer alan Volkan Demirel, eski başkan Aziz Yıldırım ile çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafa tek cümle ekleyen Demirel'in o paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de geçmiş dönemlerde tercümanlık görevini üstlenen Deniz Sarıtaç, dün akşam dünyaevine girdi. Düğün, sarı-lacivertli camianın önemli isimlerini bir araya getirdi.

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Aziz Yıldırım ve teknik direktör Aykut Kocaman'ın yanı sıra, Volkan Demirel ve Cristian Baroni de düğünde yer aldı.

DEMİREL'DEN AZİZ YILDIRIM PAYLAŞIMI

Şimdilerde teknik direktörlük ve spor yorumculuğu yapan Volkan Demirel, eski başkanı Aziz Yıldırım ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Demirel, bu paylaşımına 'Babadır!' notunu ekledi.

Volkan Demirel'in bu paylaşımı sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.

İşte Volkan Demirel'in o paylaşımı;

Volkan Demirel'den olay paylaşım! Tek kelimelik notu dikkat çekti - 1. Resim

