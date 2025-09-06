Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geldi: İşte o fotoğraf
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve eski teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı lacivertli takımın eski tercümanı Deniz Sarıtaç'ın düğününde bir araya geldi.
DÜĞÜNDE BULUŞTULAR
Fenerbahçe'nin eski tercümanı ve şu anda menajer olarak görev yapan Deniz Sarıtaç dünya evine girdi. Deniz Sarıtaç'ın düğününe Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman da katıldı.
HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİLER
Sarı lacivertlilerin eski oyuncuları Moussa Sow ve Cristian Baroni, Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
