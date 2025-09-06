Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geldi: İşte o fotoğraf

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geldi: İşte o fotoğraf

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geldi: İşte o fotoğraf
Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman, Fenerbahçe, Düğün, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve eski teknik direktörü Aykut Kocaman, düğünde bir araya geldi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve eski teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı lacivertli takımın eski tercümanı Deniz Sarıtaç'ın düğününde bir araya geldi.

DÜĞÜNDE BULUŞTULAR

Fenerbahçe'nin eski tercümanı ve şu anda menajer olarak görev yapan Deniz Sarıtaç dünya evine girdi. Deniz Sarıtaç'ın düğününe Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman da katıldı.

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geldi: İşte o fotoğraf - 1. Resim

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİLER

Sarı lacivertlilerin eski oyuncuları Moussa Sow ve Cristian Baroni, Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin gönderdiği yardımlar Afganistan'a ulaştı! Deprem felaketinde binlerce kişi ölmüştüChicago'da da operasyonlar başlayacak mesajı! Trump'tan imalı paylaşım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de Ali Koç'un yeni yönetim listesi açıklandı - SporAli Koç'un yeni yönetim listesi açıklandı! İşte o isimlerVictor Osimhen'den Galatasaray'ı yıkacak haber: Sakatlık geçirdi, oyunu yarıda bıraktı - SporVictor Osimhen'den Galatasaray'ı yıkacak haberRakip İspanya'dan Arda Güler ve Yamal övgüsü: Çok şanslıyız - SporRakip İspanya'dan Arda Güler ve Yamal övgüsü: Çok şanslıyızGalatasaray'dan karaborsa ve usulsüz bilet açıklaması - SporGalatasaray'dan karaborsa ve usulsüz bilet açıklamasıBeşiktaş'tan Yusuf Yazıcı açıklaması! Transfer olacak mı? - SporBeşiktaş'tan Yusuf Yazıcı açıklaması! Transfer olacak mı?Neymar'ın Hikmet Karaman paylaşımı olay oldu: Bir milyon beğeni - SporNeymar'ın Hikmet Karaman paylaşımı olay oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...