Fenerbahçe'de Ali Koç, Hakan Bilal Kutlualp ve Sadettin Saran'ın yönetim listeleri açıklandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 20-21 Eylül tarihlerinde yapacağı başkanlık seçimi öncesi yönetim kurulu aday listesini Yüksek Divan Kurulu'na teslim etti. Sarı lacivertlilerde diğer başkan adayları Hakan Bilal Kutlualp ve Sadettin Saran'ın da yönetim listeleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin 20-21 Eylül tarihlerinde yapacağı başkanlık seçimi öncesi, sarı-lacivertli takımın başkan adayları Ali Koç, Hakan Bilal Kutlualp ve Sadettin Saran yönetim kurulu aday listelerini Yüksek Divan Kurulu'na teslim etti.

Başkan Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu'na teslim ettiği yönetim kurulu aday listesi şöyle:

Acar Sertaç Komsuoğlu
Agah Ruşen Çetin
Ahmet Ketenci
Burak Çağlan Kızılhan
Esin Güral Argat
Fethi Pekin
Hulusi Belgü
Ali Alper Alpoğlu
Cenk Öztanık Eren
Ali Dişli
Eyal Tarablus
Hüseyin Bozkurt Korkut
Nedim Keçeli
Mustafa Hakan Safi
Mustafa Kemal Danabaş
Özgür Özaktaç
Özgür Peker
Şanser Özyıldırım
Muzaffer Kerem Ersoy
Rifat Perahya
Selma Altay Rodopman

Hakan Bilal Kutlualp'in yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Savaş Adalet
Ali Ferhat Ağmış
Vedat Bayram
Kerem Bozyayla
Celal Can
Tamer Ersek
Berkay Erdim
Aydın Kaya
Erkan Kaya
Selim Koray        
Serkan Sarıyaprak
Selin Şenay
Celal Can Uzkan
Alp Kaan Çetin
Mahmut Sercan Demirtaş
Çağdaş Kadakal
Sinan Hacıoğlu
Mustafa Tunçdemir
Hüseyin Burak Yeni
Burcuhan Yıldıran Kuroğlu

Sadettin Saran'ın kampanya sayfasının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, belirlenen aday listesinde şu isimler yer alıyor:

Adem Köz, Orhan Demirel, Yavuz Selim Demir, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Taner Sönmezer, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Recep Uzelli, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Sinan Öncel, Ozan Vural, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Yunus Kılıç.

