Göztepe, Samsunspor'u 2 golle devirdi
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 23 ve 68. dakikalarda Arda Okan Kurtulan kaydetti.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
Göztepe 23. dakikada öne geçti. Juan'ın sol kanattan getirip ceza sahasında çizgiye indikten sonra çevirdiği topla kale sahası içerisinde buluşan Arda Okan Kurtulan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
29. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Soner Gönül'ün sol kanattan ortasında altıpas içerisinde iyi yükselen Holse'nin kafa vuruşunda top, direğin üstünden auta çıktı.
40. dakikada Göztepe 2. gole yaklaştı. Efkan Bekiroğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde seken topu altıpas üzerinde önünde bulan Heliton'un vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
46. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Taha Altıkardeş'in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Juan, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisindeki Efkan Bekiroğlu'na gönderdi. Efkan Bekiroğlu'nun yakın mesafeden sert şutunda top direğin üstünden auta çıktı.
47. dakikadaki Samsunspor atağında Soner Gönül'ün kafasıyla sektirdiği topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Emre Kılınç'ın ceza sahasına girdikten sonra şutunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı.
68. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Juan, orta sahadan getirdiği topu sağ kanattan hızla çıkan Arda Okan Kurtulan'a aktardı. Arda Okan Kurtulan'ın ceza sahası içerisine girdikten sonra vuruşanda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu. 2-0
Karşılaşma Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel
Hakemler: Yasin Kol, Gökhan Barcın, Mert Bulut,
Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan (Dk.81 Sabra), Godoi, Heliton, Taha Altıkardeş, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney (Dk.90+3 Tibet Durakçay), Efkan Bekiroğlu (Dk.87 Furkan Bayır), Juan
Samsunspor: Okan Kocuk, Satka, Borevkovic, Van Drongelen, Soner Gönül (Dk.61 Tomasson), Makoumbou, Zeki Yavru (Dk.61 Polat Yaldır), Eyüp Aydın (Dk.72 Musaba), Holse (Dk.88 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk.88 Yunus Emre Çift), Moundilmadji,
Goller: Dk.23 ve Dk.68 Arda Okan Kurtulan (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk.60 Soner Gönül, Dk.76 Van Drongelen (Samsunspor), Dk.73 Efkan Bekiroğlu (Göztepe)