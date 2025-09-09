Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oldu: Resmi açıklama bekleniyor!

Fenerbahçe'de dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho ile 29 Ağustos'ta yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belli oluyor. Listede yerli aday olarak sadece İsmail Kartal'ın bulunurken, Ali Koç yönetiminin tercihi yabancıdan yana oldu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

HT Spor'da yer alan habere göre; sarı-lacivertli kulüp, son olarak Belçika Milli Takımı'nda görev yapan 39 yaşındaki İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile her konuda anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

"BİRAZ DELİ, BİRAZ DAHİ"

Konuyla ilgili gelişmeleri açıklayan HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul , "Yaklaşık bir haftalık sürecin ardından Domenico Tedesco ile her konuda anlaşma sağlandı. İtalyan teknik adamın bunu çok istemesi, kendi kariyerinde önemli bir basamak görmesi çok etkiliydi. Çok önemli bir akademiden birincilikle mezun, biraz deli-dahi arasında bir tarafı var. Tesiste bir yatağın çarşafının çeşidine kadar karışıp olayı komple planlayan birisi ve gittiği takımlarda genelde başta başarılı oluyor. Yönetim, Sarunas Jasikevicius gibi değerlendiriyor. Burada benzer bir durumla karşılaşmayı umuyor" ifadelerini kullandı.

"GÖKHAN GÖNÜL İLE ÇALIŞACAK"

Tedesco ile beraber yeni yapılanma için yerli yardımcı antrenör de belirlendi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; sarı lacivertli yönetim, Tedesco’nun yanına camiayı bilen bir isim olarak Gökhan Gönül’ü getirmeyi planlıyor.

TEDESDCO'NUN KARİYERİ

12 Eylül 1985 tarihinde İtalya’nın Calabria bölgesindeki Rossano kentinde dünyaya gelen Tedesco, 2 yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya’nın Esslingen bölgesine göç etti. Hem İtalyan hem Alman vatandaşlığı bulunan genç teknik adam, Stuttgart Üniversitesi’nde endüstri mühendisliği okudu ve inovasyon yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı.

Tedesco, amatör liglerde ASV Aichwald ve FV Zuffenhausen formaları giydi. Antrenörlük kariyerine hazırlanırken Alman Futbol Federasyonu’nun Hennes-Weisweiler Akademisi’nde eğitim aldı ve 2016 yılında birincilikle mezun oldu.

BUNDESLIGA TARİHİNE GEÇTİ

Tedesco’nun kariyeri 2008'de VfB Stuttgart altyapısında yardımcı antrenörlükle başladı. 2013’te Stuttgart U17 takımının başına geçti, ardından 2015’te Hoffenheim altyapısına transfer oldu. İlk profesyonel deneyimini 2017’de Erzgebirge Aue ile yaşayan Tedesco, takımı kümede tutmayı başardı. Aynı yıl Schalke 04'ün başına geçti ve 32 yaşında "Bundesliga’nın en genç teknik direktörlerinden biri" olarak tarihe geçti. Schalke’de ilk sezonunda takımı lig 2'ncisi yaparak büyük başarıya imza attı. Ancak 2018-2019 sezonunda alınan kötü sonuçların ardından görevden ayrıldı.

2019’da Spartak Moskova’yı çalıştıran Tedesco, takımı Şampiyonlar Ligi elemelerine taşıdı. 2021’de RB Leipzig’e katıldı ve 2022’de kulüp tarihinin önemli başarılarından biri olan Almanya Kupası şampiyonluğunu kazandı. Şubat 2023’te Belçika Milli Takımı’nın başına geçen genç çalıştırıcı, EURO 2024 elemelerinde iyi performans sergilese de turnuvadaki başarısızlık sonrası Ocak 2025’te görevinden ayrıldı.