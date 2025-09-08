Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması: Projeye en uygun isim...

Mourinho'nun ayrılığının ardından yeni hoca için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Sportif Direktör Devin Özek, açıklamalar yaptı. Alman basınına konuşan Özek; transfer döneminin çok başarılı geçtiğini, önemli isimleri kadrolarına kattıkları ve projeye uygun teknik direktörle bu başarıyı perçinlemek istediklerini söyledi.

Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Devin Özek; kadro planlaması, yapılan transferler ve yeni teknik adam konusunda önemli açıklamalar yaptı.

Alman basınından Bild'e konuşan Özek, "Transfer dönemi bizim için iyi geçti, birçok şeyi hayata geçirebildik. Bazı transferlerde şansımız da yaver gitti. Şimdi bu projeye en uygun bir teknik direktörü bulmamız gerekiyor. O zaman başarılı bir dönem geçirmiş olacağız." dedi.

DURAN TRANSFERİ: ÇILGINDI

Jhon Duran transferinin kolay olmadığı ve ilk başta reddedildiklerini söyleyen Devin Özek, "Birkaç ay önce 75 milyon euro'ya Suudi Arabistan'a transfer oldu. Onu almak aslında imkansızdı, özellikle de Premier Lig'den teklifler aldığı için. İlk başta reddedildik. Kolombiya'ya onun yanına uçtum. Orada bir hafta geçirdim. Orada bir hafta boyunca ailesini, danışmanlarını ve kendisini ikna etmeye çalıştık ve pes etmedik. Görüşmeler kolay olmadı. Çılgın bir transferdi ama ben ona tamamen inanıyorum. Anlaşma bozulmuş olsa veya bir sorun çıksa başkana uçağın kiralama bedelini ödemek zorunda kalırdım (Gülerek)" ifadelerini kullandı.

"LİDERLİK YAPISI ÖNEMLİYDİ"

Yapılan transferlerde lider ruhlu oyuncularla yollarını birleştirdiklerini kaydeden Devin Özek, "Kadro planlamasında önemli bir nokta liderlik yapısıydı. Takımda kaptanlık yapmış üç yeni oyuncumuz var. Semedo Wolverhampton'da, Skriniar Inter'de ve Edson Alvarez Meksika milli takımında kaptanlık yaptı. Ayrıca Ederson ile takımda büyük bir karakterimiz var." dedi.

"BENİM İÇİN EN İYİ 3 KALECİDEN BİRİ"

Manchester City'den transfer edilen Ederson ile ilgili konuşan Özek, "Ederson, benim için dünyanın en iyi üç kalecisinden biri. Bize katılması çok özel bir şey. Onu transfer etme fırsatı yakaladık ve bunu değerlendirmeliydik çünkü kalede bir değişiklik yapmak istiyorduk. Bize transfer olduğu için gurur duyuyoruz." diye konuştu.

