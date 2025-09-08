Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: İmzalar atıldı, sözleşmesi feshedildi
Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Alexander Djiku'nun transferi için Rus kulübüyle her konuda anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Spartak Moskova'ya transfer olmaya hazırlanıyor.
KULÜPLER EL SIKIŞTI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ile Spartak Moskova, Alexander Djiku transferi için tüm işlemleri tamamladı ve kulüpler imzaları attı.
FESİH TFF'YE BİLDİRİLDİ
Öte yandan Fenerbahçe de Alexander Djiku'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini federasyona bildirdi.
OYUNCUNUN İMZASI BEKLENİYOR
Haberde, kulüplerin her konuda anlaştığı ve transferin tamamlanması için Alexander Djiku'nun imzasının beklendiği kaydedildi.
Gana Futbol Federasyonu, deneyimli savunmacının transfer görüşmeleri için Moskova'da bulunduğunu duyurmuştu.
