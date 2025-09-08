En Nesyri golünü attı, 7'de 7 geldi
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu'nda Zambiya'ya konuk olan Fas, En Nesyri'nin de gol attığı maçta sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Zambiya'nın ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi Fas, 2-0 kazandı.
EN NESYRI AÇILIŞI YAPTI
Müsabakada konuk Fas'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Fenerbahçe'nin yıldızı En Nesyri ve 47. dakikada Igamane kaydetti.
AMRABAT KADRODAYDI
Fenerbahçe'den İspanyol ekibi Real Betis'e kiralık olarak gönderilen Sofian Amrabat, maça ilk 11'de başladı.
Bu sonuçla birlikte Fas, 7'de 7 yaparak liderliğini sürdürdü. Zambiya ise 6 puan ile 3. sırada yer aldı.
