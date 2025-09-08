En Nesyri golünü attı, 7'de 7 geldi

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu'nda Zambiya ile Fas karşı karşıya geldi.

Zambiya'nın ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi Fas, 2-0 kazandı.

EN NESYRI AÇILIŞI YAPTI

Müsabakada konuk Fas'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Fenerbahçe'nin yıldızı En Nesyri ve 47. dakikada Igamane kaydetti.

AMRABAT KADRODAYDI

Fenerbahçe'den İspanyol ekibi Real Betis'e kiralık olarak gönderilen Sofian Amrabat, maça ilk 11'de başladı.

Bu sonuçla birlikte Fas, 7'de 7 yaparak liderliğini sürdürdü. Zambiya ise 6 puan ile 3. sırada yer aldı.