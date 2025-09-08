Fenerbahçe'de bomba gelişme! Tarih verildi: Yeni teknik direktör belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrılmıştı. Transfer süreci devam ederken Fenerbahçe teknik adam arayışını bitirmek üzere.

İsmail Kartal, Domenico Tedesco ve Edin Terzic'i gündemine alan sarı-lacivertlilerde yönetici Hamdi Akın, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"YABANCI OLACAK"

CNBC-e'ye konuşan Akın, "Hocamızın yerli ya da yabancı olması konusunda tereddütlerimiz vardı ama açıklama bugün ya da yarın yapılacaktır. Sanıyorum ki yeni teknik direktörümüz yabancı olacak." ifadelerini kullandı.

BUGÜN AÇIKLANACAK

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, dün yaptığı açıklamada yeni teknik direktör için, "2 yabancı, 1 yerli teknik direktör adayımız var. Muhtemelen yarın bu saatlerde (8 Eylül, 18 suları) yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı.