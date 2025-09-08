Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de bomba gelişme! Tarih verildi: Yeni teknik direktör belli oluyor

Fenerbahçe'de bomba gelişme! Tarih verildi: Yeni teknik direktör belli oluyor

- Güncelleme:
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası teknik direktör arayışı devam ederken yönetici Hamdi Akın'dan düğümü çözen resmi açıklama geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrılmıştı. Transfer süreci devam ederken Fenerbahçe teknik adam arayışını bitirmek üzere. 

İsmail Kartal, Domenico Tedesco ve Edin Terzic'i gündemine alan sarı-lacivertlilerde yönetici Hamdi Akın, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. 

"YABANCI OLACAK"

CNBC-e'ye konuşan Akın, "Hocamızın yerli ya da yabancı olması konusunda tereddütlerimiz vardı ama açıklama bugün ya da yarın yapılacaktır. Sanıyorum ki yeni teknik direktörümüz yabancı olacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor! Yeni teknik adam yabancı olacak - 1. Resim

BUGÜN AÇIKLANACAK

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, dün yaptığı açıklamada yeni teknik direktör için, "2 yabancı, 1 yerli teknik direktör adayımız var. Muhtemelen yarın bu saatlerde (8 Eylül, 18 suları) yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor! Yeni teknik adam yabancı olacak - 2. Resim

