Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri kızdıracak hareket

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho, ayrılık sonrası sarı lacivertli kulübe ilişkin dikkat çeken bir hamle yaptı.

TAKİBİ BIRAKTI

Portekizli teknik adam, Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takipten çıktı. Jose Mourinho'nun bu hareketi, sosyal medya bazı taraftarların tepkisini çekti.

AYRILIK NEDENİNİ AÇIKLADI

Mourinho ile ayrılığın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekizli çalıştırıcıyla neden vedalaştıklarını kamuoyuna duyurmuştu.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Ali Koç, Mourinho'nun oyun anlayışına vurgu yaparak Türkiye'de daha baskın bir futbol istediklerini, bu nedenle de ayrılık kararı aldıklarını belirtmişti.

İlgili Haber TFF'den 3 kulübe men cezası geldi

Fenerbahçe'nin daha farklı bir oyun anlayışına sahip olduğunu vurgulayan Koç, "Jose Mourinho'yu neden gönderdik? İlk kez açıklıyorum. Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı. Her şeyden öte dost olduğum biriyle ayrılmak zordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz. Benfica'ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Bu futbol Avrupa'da iş yapar ama Türkiye'de çoğu maçta ezip geçmemiz gerekiyor. Her maçta geriye düşüp öne geçmek için çırpınıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Jose Mourinho, Fenerbahçe'yle tüm kulvarlarda 62 maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.