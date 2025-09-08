Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hedef 3 puan! Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Hedef 3 puan! Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hedef 3 puan! Fenerbahçe&#039;de, Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe, Antrenman, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni transferleriyle derbiye hazırlanıyor. 14 Eylül pazar günü sat 20.00'da Kadıköy'de oynanacak maç için antrenmanlar sürüyor. Yeni transferlerin takıma alışma süreci devam ediyor.

Fenerbahçe geçtiğimiz 4 haftada toplam 3 maça çıkmış 2 galibiyet 1 beraberlik ile toplam 7 puan elde etmişti. 

Hedef 3 puan! Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor - 1. Resim

Can Bartu Tesisleri’nde, milli oyunculardan yoksun yapılan antrenman salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yapan sarı-lacivertliler, 5’e 2 top kapma ile çalışmalarını sürdürdü.

Hedef 3 puan! Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor - 2. Resim

Antrenman aktif dinlenmeye yönelik programlarla tamamlandı. Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın da devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
