Hedef 3 puan! Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, yeni transferleriyle derbiye hazırlanıyor. 14 Eylül pazar günü sat 20.00'da Kadıköy'de oynanacak maç için antrenmanlar sürüyor. Yeni transferlerin takıma alışma süreci devam ediyor.
Fenerbahçe geçtiğimiz 4 haftada toplam 3 maça çıkmış 2 galibiyet 1 beraberlik ile toplam 7 puan elde etmişti.
Can Bartu Tesisleri’nde, milli oyunculardan yoksun yapılan antrenman salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yapan sarı-lacivertliler, 5’e 2 top kapma ile çalışmalarını sürdürdü.
Antrenman aktif dinlenmeye yönelik programlarla tamamlandı. Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın da devam edecek.
