Hedef 3 puan! Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, yeni transferleriyle derbiye hazırlanıyor. 14 Eylül pazar günü sat 20.00'da Kadıköy'de oynanacak maç için antrenmanlar sürüyor. Yeni transferlerin takıma alışma süreci devam ediyor.

Fenerbahçe geçtiğimiz 4 haftada toplam 3 maça çıkmış 2 galibiyet 1 beraberlik ile toplam 7 puan elde etmişti.

Can Bartu Tesisleri’nde, milli oyunculardan yoksun yapılan antrenman salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yapan sarı-lacivertliler, 5’e 2 top kapma ile çalışmalarını sürdürdü.

Antrenman aktif dinlenmeye yönelik programlarla tamamlandı. Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın da devam edecek.