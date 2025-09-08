Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Sadettin Saran geri adım attı: Bu saatten sonra olmaz

Sadettin Saran geri adım attı: Bu saatten sonra olmaz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sadettin Saran geri adım attı: Bu saatten sonra olmaz
Fenerbahçe, Sadettin Saran, Sergio Conceiçao, Teknik Direktör, Olağanüstü Genel Kurul, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin başkan adayı Sadettin Saran, 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi kongre üyeleriyle bir araya geldi. Daha önce Sergio Conceiçao ismini öne süren Saran, bu kararından vazgeçtiğini söyledi. 

Geçtiğimiz günlerde Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao'nun teknik direktör adayı olduğunu söyleyen Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, bu kararından geri adım attı.

"YERLİ HOCA İLE ÇALIŞACAĞIZ"

Fenerbahçe kongre üyeleriyle bir araya gelen Saran, "Bugünün şartlarında artık bu saatten sonra Conceiçao olmaz. Ben geldiğim takdirde hoca yoksa hemen yerli hoca ile anlaşacağız. Daha fazla zaman harcayacak zamanımız yok. Ben o gün Conceiçao dediğimde bir irade koymaya çalıştım." açıklamasını yaptı.

CONCEIÇAO BEĞENİLMEMİŞTİ

Sadettin Saran'ın teknik direktör adayını Conceiçao olarak açıklamasının ardından sarı lacivertli taraftarlardan eleştiri yükselmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Meksika'da feci kaza: Otobüs trenle çarpıştı, can pazarı yaşandıMoka United, FCA onayı ardından Affiniture Cards Limited’ın satın alımını tamamladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe tek farkla mağlup oldu - SporFenerbahçe tek farkla mağlup olduVictor Osimhen'in sakatlığı hakkında açıklama: Rakip bayram yapıyor - SporVictor Osimhen'in sakatlığı hakkında açıklamaİspanyol devi, Kenan Yıldız'a kancayı taktı: Juve 70 milyon avro bekliyor - Sporİspanyol devi, Kenan'a kancayı taktıEgemen Korkmaz: Amacımız A Milli Takım’a oyuncu kazandırmak - SporEgemen Korkmaz: Amacımız A Milli Takım’a oyuncu kazandırmakErgin Ataman'dan FIBA'ya gönderme: 'Bu tamamen saçmalık' - SporFIBA'ya gönderme: "Gerçek sıralamayı göreceğiz"Monaco'nun yıldızı, TFF 1. Lig ekibine transfer oldu - SporMonaco'nun yıldızı, TFF 1. Lig ekibine transfer oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...