Sadettin Saran geri adım attı: Bu saatten sonra olmaz

Geçtiğimiz günlerde Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao'nun teknik direktör adayı olduğunu söyleyen Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, bu kararından geri adım attı.

"YERLİ HOCA İLE ÇALIŞACAĞIZ"

Fenerbahçe kongre üyeleriyle bir araya gelen Saran, "Bugünün şartlarında artık bu saatten sonra Conceiçao olmaz. Ben geldiğim takdirde hoca yoksa hemen yerli hoca ile anlaşacağız. Daha fazla zaman harcayacak zamanımız yok. Ben o gün Conceiçao dediğimde bir irade koymaya çalıştım." açıklamasını yaptı.

CONCEIÇAO BEĞENİLMEMİŞTİ

Sadettin Saran'ın teknik direktör adayını Conceiçao olarak açıklamasının ardından sarı lacivertli taraftarlardan eleştiri yükselmişti.