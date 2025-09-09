Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Yeni takımı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Yeni takımı belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro olarak gösterilen Ganalı stoper Alexander Djiku'nun Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova'ya transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe; Temmuz 2023'te Fransız ekibi Strasbourg'tan kadrosuna kattığı, 75 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Alexander Djiku ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Yeni takımı belli oldu - 1. Resim

 
"EMEKLERİ İÇİN TEŞEKÜR EDERİZ"

Sarı-lacivertli kulüpten 31 yaşındaki futbolcu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, oyuncumuz Alexander Djiku’nun  transferi konusunda Rusya ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar gösterdiği emekleri için teşekkür eder başarılı bir kariyer dileriz."

DJIKU'NUN KARİYERİ

Futbol kariyerine Bastia altyapısında başlayan futbolcu, A takımla çıktığı 52 maçta bir gol kaydetti. 2017-2018 sezonunda Caen'e transfer olan stoper, 2 yılda 68 maça çıktı ve bir defa fileleri havalandırdı. Temmuz 2019'da Strasbourg'a giden Djiku, 127 maçta 4 gol attı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

