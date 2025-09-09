Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe; Temmuz 2023'te Fransız ekibi Strasbourg'tan kadrosuna kattığı, 75 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Alexander Djiku ile yollarını ayırdı.



"EMEKLERİ İÇİN TEŞEKÜR EDERİZ"

Sarı-lacivertli kulüpten 31 yaşındaki futbolcu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, oyuncumuz Alexander Djiku’nun transferi konusunda Rusya ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar gösterdiği emekleri için teşekkür eder başarılı bir kariyer dileriz."

DJIKU'NUN KARİYERİ

Futbol kariyerine Bastia altyapısında başlayan futbolcu, A takımla çıktığı 52 maçta bir gol kaydetti. 2017-2018 sezonunda Caen'e transfer olan stoper, 2 yılda 68 maça çıktı ve bir defa fileleri havalandırdı. Temmuz 2019'da Strasbourg'a giden Djiku, 127 maçta 4 gol attı.