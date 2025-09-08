Fenerbahçe'de Edson Alvarez'in sakatlığının son durumu belli oldu!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, Meksika Milli Takımı'nın Japonya ile oynadığı maçta sakatlandı. Yıldız futbolcunun sahalardan uzak kalacağı süre ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin yeni orta saha transferi Edson Alvarez, geçtiğimiz günlerde Japonya ile oynadıkları milli maçta sakatlanmıştı. 27 yaşındaki forvetin sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu.
Meksika ile Japonya arasında oynanan karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Alvarez, 32. dakikada sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Oyuncunun sağlık durumu belli oldu.
EN AZ 1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
TVC Deportes'un haberine göre; Edson Alvarez, yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.
28 yaşındaki oyuncunun durumu ve uygulanacak tedavi, İstanbul'da yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.
