2025’in ilk 11 ayında Türkiye otomotivinde toplam üretim %4 arttı, binek otomobil üretimi ise %3 geriledi. Ticari araçlarda büyüme dikkat çekiyor.

ALİ ÇELİK - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından açıklanan 2025 yılı ilk 11 aylık verilere göre; toplam araç üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %4 artış gösterirken binek otomobil üretimi ise %3 azalmış durumda. Ticari araç grubunda yılın ilk 11 ayında üretim %19, hafif ticari araç grubunda %21, ağır ticari araç grubunda ise %1 büyüme gösterdi.

2025’in ocak-kasım döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 1 milyon 215 bin 876 adetten kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 11’lik artış sağladı ve 938 bin 177 adede ulaştı.



