Yılbaşından bu yana talebin yüksek seyri, otomotiv sektöründe güçlü bir rekabet ortamı oluşturdu. Markalar 2026 yılı için şimdiden agresif kampanyalara hazırlık yapmaya başlarken yeni gelecek modellerin takvimleri belli olmaya başladı.

Ali ÇELİK- 2025 yılı otomotiv sektörü açısından hem sıfır araç hem de ikinci el pazarında rekor satış adetleriyle dikkat çekti. Aylar boyunca yüksek seyreden talep, 2026 yılına yönelik beklentileri de beraberinde getirirken, markalar şimdiden yılın ilk çeyreği için agresif satış kampanyaları hazırlıklarına başladı. Uzmanlara göre bu rekabet ortamı, ikinci el pazarındaki hareketliliğin de devam edeceğine işaret ederken, fiyatlar üzerinde en belirleyici unsur yine döviz kuru olacak.

YERLİ MODELLER ÖNDE

Kasım ayı içerisinde gerçekleşen 133 bin seviyesindeki toplam satış adedi, hem ticari hem de binek tarafta devam eden güçlü talebi destekliyor. Öte yandan Renault, Fiat ve Toyota gibi yerli markalar pazarda ön plana çıkarken tüketicinin karar noktasında en önemli kriterler arasında fiyat, erişebilirlik, satış sonrası hizmetler ile yedek parçaya kolay erişim avantajı geliyor. Ayrıca ekonomi yönetimi tarafından Türkiye’de üretilen yerli otomobillerin başta ÖTV olmak üzere vergi politikaları açısından belli dönemlerde desteklenmesi pazarda bu markaların öne çıkmasına neden olan sebeler arasında yer alıyor.

Pazarda talebin sürekli canlı kalması 2026 beklentilerini de yukarı yönlü etkilerken sektörün önde gelen isimlerinden önemli açıklamalar geldi, otomotiv pazarında genel görünüm tamamen pozitif yönlü.

OKAN ERDEM: 2025’te pazarın yıldızı C-SUV modelleri oldu

Kasım 2025’te otomotiv pazarının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 10 büyüdüğüne dikkat çeken Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, yüksek faiz ortamına rağmen talebin hâlen güçlü olduğunu dile getirdi.

Erdem açıklamasında “Özellikle binek otomobil satışlarındaki çift haneli artış, bireysel alıcının piyasadan tamamen çekilmediğine işaret ediyor. Son on yıl ortalamasının yüzde 50 üzerinde gerçekleşen kasım ayı satışları, Türkiye otomotiv pazarında yapısal bir genişlemeye işaret ederken, 1–1,2 milyon adetlik pazar hacminin artık yeni normal hâline geldiği görülüyor. Yerli üretim avantajı, güçlü bayi ve servis ağı sayesinde Renault, Fiat ve Toyota gibi markaların pazardaki ağırlığını destekliyor. Örte yandan C-SUV segmentindeki yükseliş dikkat çekici. 2026’da sıfır araç fiyat artış hızının yavaşlaması, ikinci elde ise model bazlı ayrışmanın belirginleşmesi bekleniyor” dedi.

ALİ KARAKAŞ: ELEKTRİKLİ MODELLERİN PAYI %25’E KOŞUYOR

Pazarda kaydedilen yıllık artışın otomotiv pazarında geçici değil, yapısal bir büyüme sürecini işaret ettiğini dile getiren Otomerkezi.net CEO’su Ali Karakaş “Genç nüfus, şehirleşme ve otomobilin bir ulaşım aracı olmanın ötesinde değer saklama aracı olarak görülmesi bu büyümeyi destekliyor. Elektrikli araçlar ise artık niş bir alan olmaktan çıktı; pazar payı yüzde 17 seviyesine ulaşmış durumda. Tesla, BYD ve Togg’un etkisiyle bu oranın önümüzdeki dönemde yüzde 20–25 bandına çıkması mümkün. Sıfır satışlardaki artış, ikinci elde takas havuzunu genişleterek fiyatları doğrudan düşürmese de pazarlık payını artırıyor. Bugün ihtiyaç için araç alacaklar açısından doğru bir dönem yaşanırken, kısa vadeli yatırım beklentisi olanlar için piyasa daha seçici hâle geldi. 2026’da sıfır araçta öngörülebilir fiyat artışları, ikinci elde ise yatay ya da sınırlı geri çekilme bekleniyor” ifadelerini kullandı.

SELÇUK NAZİK: HER DÖRT ARAÇTAN BİRİ ELEKTRİKLİ MODEL OLACAK

Türkiye’de elektrikli araç pazarının 2025’te dikkat çekici şekilde sıçrama yaptığını açıklayan LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, ocak–kasım döneminde EV satışlarının %100 artarak 166 bin adedi aştığını belirtti. Nazik “Türkiye bu alanda dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri hâline geldi. Küresel ortalamanın yüzde 30’lar seviyesinde olduğu bir dönemde, vergi artışlarına rağmen bu büyümenin yakalanması oldukça önemli. ÖTV düzenlemesi olmasaydı artış oranı çok daha yukarıda olabilirdi. Önümüzdeki yıllarda elektrikli araç satışlarının artmaya devam etmesi bekleniyor ancak pazar büyüdükçe artış hızının doğal olarak yavaşlaması öngörülüyor. Buna rağmen şu anda yaklaşık yüzde 18 seviyesinde olan EV pazar payının 2026’da yüzde 25’lere yaklaşması, Türkiye’de satılan her dört otomobilden birinin tamamen elektrikli olacağı bir döneme girildiğini gösteriyor” dedi.

NAİM ÇETİNTÜRK: HEM SIFIR HEM 2. ELDE HAREKETLİLİK SÜRECEK

Aralık aylarında geleneksel olarak sıfır kilometre otomobil satışlarının zirve yaptığı dönemler olduğunu belirten RS Holding YK Üyesi ve CMO’su Dr. Naim Çetintürk, 2025’te yeni bir rekor kırılacağını dile getirerek “Bu tablo, 2026 yılı için sektörde ciddi bir rekabet ve beklenti oluşturuyor. Markaların daha agresif kampanyalar, rekabetçi fiyatlar ve yenilenen modellerle tüketiciyi ikna etmesi gerekecek. İkinci el pazarında ise hareketliliğin sürmesi öngörülüyor. Döviz kurlarının görece stabil seyri, piyasadaki ani fiyat dalgalanmalarının önüne geçerken; enflasyondaki gerileme ve krediye erişimin kolaylaşması hem sıfır hem ikinci elde olumlu bir zemin oluşturuyor. Öte yandan altın fiyatlarındaki yükseliş, yatırım tercihlerinde otomobile alternatif oluşturuyor. Buna rağmen genel tablo, 2026’da otomotiv pazarında hem sıfır hem de ikinci elde daha güçlü bir dinamizme işaret ediyor” dedi.



