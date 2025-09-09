Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Derbide birbirine girmişlerdi! Sosyal medya bu kareleri konuşuyor: Kerem-Mert Hakan buluşması

Fenerbahçe'nin Benfica'dan 22,5 milyon euro bonservis ve 2,5 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu,  Can Bartu Tesisleri’nde ilk antrenmanına çıktı. Milli futbolcuyu, daha önce  Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahada büyük gerginlik yaşadığı Mert Hakan Yandaş karşılaması dikkat çekti.

Sarı-lacivertli kulübün 25 milyon euro karşılığında Portekiz ekibi Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'ın Gürcistan ve İspanya ile oynadığı 2026 Dünya Kupası Elemeleri maçları sonrası yeni takımına katıldı.

Derbide birbirine girmişlerdi! Sosyal medya bu kareleri konuşuyor: Kerem-Mert Hakan buluşması - 1. Resim

"SEN BEN YOK, FENERBAHÇE VAR"

Milli futbolcu, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıkmak için Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Aktürkoğlu'nu, tesislerde takım kaptanı Mert Hakan Yandaş karşıladı. İki futbolcunun samimi tavırları sosyal medyada gündem oldu.

Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen Kerem Aktürkoğlu’nu karşılarken "Sen ben yok, Fenerbahçe var artık. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın, kazasız belasız" ifadelerini kullandı.

İRFAN CAN'DAN PAYLAŞIM

Merakla beklenen buluşma, Fenerbahçe'nin bir diğer oyuncusu İrfan Can Kahveci tarafından Instagram'da paylaşıldı. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Derbide birbirine girmişlerdi! Sosyal medya bu kareleri konuşuyor: Kerem-Mert Hakan buluşması - 2. Resim

OLAYLI DERBİDE KARŞI KARŞIYA GELMİŞLERDİ!

Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta saha içinde büyük gerginlik yaşamıştı.

Derbide birbirine girmişlerdi! Sosyal medya bu kareleri konuşuyor: Kerem-Mert Hakan buluşması - 2. Resim

Rakip takımların başarısı için mücadele eden ikili, daha sonra sosyal medyada birbirini hedef alan paylaşımlar yapmış ve o dönem günlerce tartışılmıştı.  

 

