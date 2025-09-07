Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu sözleri: Fotoğrafları silme gereği duymuş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye imza atan eski oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na ilişkin olarak NOW canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan Fenerbahçe'ye transferini ve sosyal medyada Galatasaray ile ilgili fotoğraflarını silmesini yorumladı.

"GALATASARAY FOTOĞRAFLARINI SİLME GEREĞİ DUYMUŞ"

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray dönemine ait fotoğraflarını silmesine dair konuşan Buruk, "Onun kararı, transfer de onun kararı, onları silmesi de onun kararı. Çok fazla şey söyleme gereği görmüyorum. Sonuçta bir karar vermiş. Fenerbahçe'de oynama ve Galatasaray fotoğraflarını silme gereği duymuş. Çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Benfica'da da farklı bir yerde de oynayabilirdi. Fenerbahçe'de oynamayı seçti. Çok fazla bir şey söyleme gereği olduğunu düşünmüyorum. Bizim bir düşüncemiz, isteğimiz olsa, farklı olabilirdi ama Fenerbahçe ile görüşmesi oldu ve böyle bir karar aldı Kerem. Bizim hiçbir zaman böyle bir düşüncemiz olmadı." dedi.