Derbide birbirine girmişlerdi! Mert Hakan Yandaş'ın Kerem Aktürkoğlu hamlesi gündem oldu

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'da oynadığı dönemde Kerem Aktürkoğlu'na ilişkin yaptığı paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Mert Hakan Yandaş ile Kerem Aktürkoğlu arasında fiziksel bir arbede yaşanmış, iki futbolcu sosyal medya paylaşımlarıyla tartışmayı sürdürmüştü.

Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrası Mert Hakan için "korkak herif" ifadesini kullanırken sarı lacivertli oyuncu ise sosyal medyadan göndermede bulunmuştu.

Aktürkoğlu açtığı canlı yayında, "Fenerbahçeli yakın arkadaşlarım var ama ben Galatasaraylıyım. Bizimkisi doğru yol. Onlar yanlış yolda ama belki bir gün farkına varırlar" ifadelerini kullanırken Mert Hakan'dan cevap gecikmemişti. Mert Hakan Yandaş ise "Bizim 'yol'umuz" paylaşımını Anıtkabir görseliyle sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinin ardından iki oyuncu da geçmişteki paylaşımlarını silmesi ve yeni bir sayfa açması dikkat çekti.