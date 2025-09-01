Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Derbide birbirine girmişlerdi! Mert Hakan Yandaş'ın Kerem Aktürkoğlu hamlesi gündem oldu

Derbide birbirine girmişlerdi! Mert Hakan Yandaş'ın Kerem Aktürkoğlu hamlesi gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Derbide birbirine girmişlerdi! Mert Hakan Yandaş&#039;ın Kerem Aktürkoğlu hamlesi gündem oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncularından Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli takıma transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu hakkında geçmişte yaptığı paylaşımı sildi. İki oyuncu arasında derbide arbede yaşanmış, sosyal medya paylaşımlarıyla tartışma sürmüştü. Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi sonrası Mert Hakan Yandaş'tan sosyal medya hamlesi geldi.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'da oynadığı dönemde Kerem Aktürkoğlu'na ilişkin yaptığı paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Mert Hakan Yandaş ile Kerem Aktürkoğlu arasında fiziksel bir arbede yaşanmış, iki futbolcu sosyal medya paylaşımlarıyla tartışmayı sürdürmüştü.

Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu hamlesi - 1. Resim

Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrası Mert Hakan için "korkak herif" ifadesini kullanırken sarı lacivertli oyuncu ise sosyal medyadan göndermede bulunmuştu.

Aktürkoğlu açtığı canlı yayında, "Fenerbahçeli yakın arkadaşlarım var ama ben Galatasaraylıyım. Bizimkisi doğru yol. Onlar yanlış yolda ama belki bir gün farkına varırlar" ifadelerini kullanırken Mert Hakan'dan cevap gecikmemişti. Mert Hakan Yandaş ise "Bizim 'yol'umuz" paylaşımını Anıtkabir görseliyle sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinin ardından iki oyuncu da geçmişteki paylaşımlarını silmesi ve yeni bir sayfa açması dikkat çekti.

