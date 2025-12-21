Üç ayların başlangıcı mesajlarla kutlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Recep ayı ile başlayan üç aylar, Müslümanlar tarafından dua, ibadet ve manevi hazırlıklarla karşılanıyor. Bir kez daha Recep ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, "Üç aylarınız mübarek olsun mesajları" paylaşımında bulunuyor.

İslam âleminde "üç aylar" olarak bilinen ve birçok önemli gün ile geceyi içinde barındıran Recep, Şaban ve Ramazan ayları bugün itibarıyla başladı. Üç aylar, Müslümanları adım adım ramazan ayına hazırlayan manevi bir süreç olarak görülürken, bu dönemde yer alan mübarek gün ve gecelerin maneviyatı artırdığı ifade ediliyor. Son yıllarda olduğu gibi bu yıl da üç aylar mesajları çeşitli mecralar üzerinden paylaşılıyor.

"Recep ve Şaban aylarının sağlık, bereket ve huzur getirmesini, Ramazan ayına birlik ve muhabbet içinde kavuşmayı diliyoruz. Üç Aylarınız mübarek olsun."

ÜÇ AYLARINIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI "Rabbim bizleri hayırlı haberlerle Ramazana eriştirsin. Üç aylarınız mübarek olsun."

EN ÇOK BEĞENİ ALAN ÜÇ AYLAR MESAJLARI

"Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu üç aylar geçirmenizi dileriz."

"Rahmetin kapılarını aralayan Üç Aylar’ın; iyiliği çoğaltmasını, dayanışma ruhumuzu, birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirmesini diliyorum. Bu mübarek zamanların Turgutlu’muza, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum."

"Rahmet, bereket ve mağfiretin tecelli ettiği mübarek Üç Aylar’a yeniden kavuşmanın manevi huzurunu yaşıyoruz. Gönüllerin arındığı, duaların semaya yükseldiği, manevi iklimin derinden hissedildiği bu mübarek ayların; kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, milletimize birlik ve beraberlik, tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum. Üç Aylarımız mübarek olsun."



"Rahmetin, bereketin ve mağfiretin kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek Üç Aylar’a kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz.

Kalplerin arındığı, duaların semaya daha içten yükseldiği bu müstesna zaman dilimi; kendimizi muhasebeye çekmek, gönüllerimizi iyilikle doldurmak ve Allah’a daha da yakınlaşmak için büyük bir fırsattır. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan bu kutlu yolculukta; birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini, gönüllerimizin ferahlamasını ve dualarımızın kabul olmasını niyaz ediyoruz. "