Ynet’te yayımlanan analizde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Pazartesi günü Yunanistan ve Güney Kıbrıs liderleriyle Kudüs’te yapacağı zirvenin, Ankara’ya karşı planlanan stratejinin devreye sokulacağı kritik gün olduğu belirtildi.

İsrail basınında Türkiye’ye yönelik endişenin dozu giderek artıyor.

Ynet’te Ron Ben Yishai imzalı yazıda, , İsrail’in Türkiye karşısında Yunanistan üzerinden kurmayı planladığı hamleler açık şekilde ele alındı:

"İsrail, Türkiye karşısında yeni bir denge arayışına girdi."

İSRAİL ÖNCE KABUL ETTİ, SONRA GERİ ADIM ATTI

Haberde, Yunanistan merkezli basında yer alan “ortak askeri müdahale gücü” iddialarının İsrail tarafından resmi olarak yalanlandığı aktarıldı. Ancak aynı yazıda, İsrail siyasi makamlarının orduya böyle bir senaryo için planlama talimatı verdiği bilgisine yer verildi.

Tel Aviv yönetiminin, süreci şimdilik erken planlama aşamasında tutmayı tercih ettiği kaydedildi.

Tel Aviv'in yeni Türkiye tuzağı! Tarih verdiler

TÜRKİYE DETAYI TEL AVİV’İ TEDİRGİN ETTİ

Yazıda, İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs hattındaki askeri ve güvenlik işbirliğinin temel motivasyonunun Türkiye olduğu açık şekilde ifade edildi.

YUNANİSTAN ZAYIF KALDI

Doğu Akdeniz’deki doğal gaz, enerji hatları, deniz yetki alanları ve Kıbrıs meselesinin merkezinde Ankara’nın yer aldığına da değinildi.

Değerlendirmede, “Türk Silahlı Kuvvetleri kara ve deniz gücü açısından Yunanistan’dan daha büyük, daha güçlü ve daha modern” ifadeleri kullanıldı.

YUNANİSTAN KARTI ANKARA’YA KARŞI SAHADA

İsrail basınına göre Tel Aviv, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile yürütülen ortak tatbikatlar ve askeri koordinasyon sayesinde Türkiye’ye karşı caydırıcı bir hat oluşturmayı hedefliyor.

İsrail’in hava ve istihbarat kapasitesini bu işbirliğine dahil etmesi halinde Doğu Akdeniz’deki güç dengesinin değişebileceği yazıldı. Ankara’nın askeri ve diplomatik hamleleri İsrail cephesinde yakından izleniyor.

NETANYAHU-MİÇOTAKİS ZİRVESİ: TÜRKİYE GÜNDEMDE

ynet’te yer alan bir diğer haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Pazartesi günü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis ile Kudüs’te bir araya geleceği aktarıldı. Zirvenin ana başlıkları arasında güvenlik, enerji ve Türkiye’ye yönelik ortak duruş bulunuyor. İsrail kaynakları, görüşmelerde Ankara’ya net mesajlar verilmesinin planlandığını yazdı.

GAZZE VE TÜRKİYE FAKTÖRÜ

İsrail basını, Türkiye’nin Gazze’de kurulması planlanan uluslararası istikrar gücünde yer alma ihtimalini de ciddi bir tehdit olarak değerlendirmeye devam ediyor.

Ankara’nın Gazze’de askeri varlık göstermesinin İsrail’in hareket alanını daraltacağı görüşü dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze ve Hamas konusundaki tutumunun Tel Aviv’de yakından takip edildiği kaydedildi.

İSRAİL’DEN AÇIK HEDEF: TÜRKİYE’Yİ CAYDIRMAK

Ynet’te yer alan analizde, İsrail’in Türkiye ile doğrudan bir askeri karşı karşıya gelme arayışında olmadığı, buna karşın Ankara’nın bölgesel ağırlığını sınırlamak için Yunanistan ve Kıbrıs hattı üzerinden bir baskı mekanizması oluşturmayı hedeflediği ifadelerine yer verildi.

Metinde, bu yaklaşımın Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki adımlarını yeniden değerlendirmeye zorlamayı amaçladığı yorumu kaydedildi.

TÜRKİYE OYUNU BOZUYOR

Yazar Ron Ben , Türkiye’nin askeri kapasitesi, diplomatik adımları ve Gazze sürecindeki konumu nedeniyle Tel Aviv’in bölgesel hesaplarının zorlandığı itiraf etti. Ankara’nın sahadaki etkisi, İsrail basınında “caydırılması gereken güç” tanımıyla aktarıldı.

